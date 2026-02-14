Las cinco películas finalistas del Premio LUX del Parlamento Europeo se proyectarán en marzo y abril en Cáceres

Películas finalistas del Premio Lux del Parlamento Europeo - PARLAMENTO EUROPEO

CÁCERES 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las películas finalistas del Premio LUX del Parlamento Europeo se proyectarán en varias sesiones en marzo y abril en Cáceres, que será una de las 17 ciudades españolas en las que se realizarán estas proyecciones.

Son cinco las películas finalistas de este premio, cuyo ganador se dará a conocer en una ceremonia el próximo 14 de abril en el Parlamento Europeo, en Bruselas.

Las proyecciones tendrán lugar los días 20, 27, 31 de marzo, y 3 y 10 de abril, en la sede de la Filmoteca de Extremadura en la capital cacereña.

En concreto, los largometrajes que se exhibirán en Cáceres son 'Christy', de la directora irlandesa Brendan Carty; 'Sorda', de la directora española Eva Libertad; 'It was just an accidente', del director iraní Jafar Panahi; 'Love me tender', de la directora francesa Anna Cazenave Cambet, y 'Valor Sentimental', del director noruego Joachim Trier.

Las películas de este año abordan lo complicado de los lazos familiares, así como los retos a los que se enfrentan las personas con discapacidad, señala la organización en nota de prensa.

PREMIO LUX

Cabe destacar que el Premio del Público al Cine Europeo LUX es una iniciativa del Parlamento Europeo y la Academia de Cine Europeo, en colaboración con la Comisión Europea y la red Europa Cinemas.

El objetivo de este galardón es "reforzar los vínculos entre la política y la ciudadanía, invitando al público europeo a convertirse en protagonista activo y votar por sus películas favoritas", según señala la organización.

La elección del ganador de cada año refleja una combinación de la calificación directa del público con la de los diputados del Parlamento Europeo, siendo cada una de las partes el 50 por ciento de la puntuación final de cada una de las películas que optan al premio.

Los espectadores pueden puntuar los largometrajes a través de una web hasta abril, y entrarán en un sorteo de varios premios, entre ellos, la posibilidad de acudir a la entrega del galardón en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas.