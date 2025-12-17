Cinco personas heridas, una de ellas grave, en un incendio en un edificio en el centro de Cáceres

Edificio donde se ha producido un incendio esta madrugada en Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas han resultado heridas, una de ellas con quemaduras graves, en un incendio que se ha producido esta madrugada en el número 13 de la calle Jesús Asunción, en pleno centro de Cáceres, cerca de la plaza de Colón.

La más grave es una mujer de 52 años que tiene quemaduras de segundo y primer grado y que ha sido trasladada al Hospital Universitario de Cáceres. También han resultado heridos de carácter leve un hombre de 46 años; una mujer de 41 años, y los hijos de estos, de 16 y 14 años, que también han recibido asistencia hospitalaria.

Sobre la una de la madrugada los bomberos del Sepei de Cáceres recibieron el aviso de este incendio en el que había "varias personas atrapadas" en dos domicilios del edificio.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron varias patrullas de la Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía, y una Unidad Medicalizada y otra de Soporte Vital básico, que asistieron y trasladaron a los cinco afectados a los Hospitales Universitario y San Pedro de Alcantará de la capital cacereña.

Según informa el Sepei se ha tratado de un incendio "complicado" porque el foco procedía de la segunda planta, de donde ha salido la persona que estaba en el interior, pero en la planta superior se encontraban un matrimonio con sus dos hijos, que han intentado salir por la escalera y que al estar ésta llena de humo, al abrir la puerta, se ha llenado la casa también de humo y han quedado atrapados.

En ese momento han llegado los bomberos que han procedido al control del incendio para que no continuara la propagación y al rescate de las personas. Ha sido necesario el confinamiento de dos bomberos con el matrimonio y sus dos hijos y suministrarles aire de los equipos autónomos hasta que han podido limpiar el hueco de la escalera para que fuera segura su evacuación.