El circuito 'Camina Badajoz' invita a recorrer la provincia y a descubrir su patrimonio natural con 20 rutas senderistas

Presentación del circuito 'Camina Badajoz'

BADAJOZ, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El circuito 'Camina Badajoz' de la diputación pacense invita a recorrer la provincia y descubrir su patrimonio natural, histórico o cultural a través de 20 rutas, que se desarrollarán entre los meses de marzo y noviembre con recorridos de entre 6 y 26 kilómetros adaptados a todos los públicos.

La primera ruta tendrá lugar el 1 de marzo en Usagre, en este circuito que continúa el 21 de marzo en Calera de León y el 28 del mismo mes en Los Guadalperales. Ya en abril el día 11 será el turno de Cabeza la Vaca, el 12 de Villagarcía de la Torre, el 18 de Herrera del Duque, el 19 de Jerez de los Caballeros y el 26 de Torremejía, mientras que el 3 de mayo será el de Acedera y el 31 de julio de Zalamea de la Serena.

En agosto, el día 1 se desarrollará en Trasierra, el 8 en Valle de Matamoros y el 9 en La Zarza, el 6 de septiembre en Alange, el 11 de octubre en Llera y el 25 en Villar del Rey. El circuito concluye en noviembre el día 8 en Fuente del Arco, el 14 Mérida, el 15 en Zahínos y el 22 en Calamonte.

El diputado de Identidad cultural, Deporte y Juventud, Ricardo Cabezas, ha presentado 'Camina Badajoz' acompañado del alcalde de Villagarcía de la Torre, Eduardo Martín, y la coordinadora del programa, Purificación Domínguez, quien ha destacado que la primera de las pruebas, la de Usagre, tiene un límite de 300 participantes y que las inscripciones son elevadas hasta el momento, así como que ya está abierto el plazo para las rutas de marzo en la web, mientras que en el caso del resto se podrá ir haciendo desde dos meses antes.

Se trata, ha apuntado, de rutas "muy bonitas" y normalmente circulares y llanas, a la vez que ha puesto el acento en que las más largas suelen estar divididas en dos tramos, por lo que cabe la posibilidad de hacer recorridos más cortos.

