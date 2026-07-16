La Ciudad Deportiva 'Pedro Porro' de Don Benito tendrá dos pantallas gigantes el domingo para ver la final del Mundial

Cartel para ver la final del Mundial en Don Benito - AYUNTAMIENTO DE DON BENITO

DON BENITO (BADAJOZ), 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La localidad natal del jugador de la Selección Española Pedro Porro, Don Benito, instalará dos pantallas gigantes para que sus paisanos puedan seguir en directo la final del Mundial de Fútbol 2026 que enfrentará a España y Argentina este domingo, 19 de julio, a las 21,00 horas.

De hecho, el futbolista da nombre a la Ciudad Deportiva 'Pedro Porro' de su localidad natal, en la que este domingo se instalarán las dos pantallas gigantes para que sus vecinos se puedan volcar con su paisano, en el partido que disputará con la Selección Española.

Así lo ha avanzado el Ayuntamiento de Don Benito, que destaca que el futbolista dombenitense es un "ejemplo de trabajo, esfuerzo y superación", y estará representando a España en el escenario más importante del fútbol mundial, por lo que quiere "acompañarle desde su ciudad, junto a familiares, amigos y aficionados".

Así, desde las 20,00 horas estará abierta la Ciudad Deportiva 'Pedro Porro' de Don Benito, con DJ y animación hasta que comience el partido de fútbol que podrá seguirse en una doble pantalla gigante en este recinto, que también tendrá barra y servicios.

El ayuntamiento anima a todos los vecinos a vestirse de rojo, acudir con la bandera de España para "apoyar a España y a nuestro paisano Pedro Porro en una noche que puede quedar para siempre en la historia".