Cartel del Campus de Baloncesto que organiza el Club Baloncesto de Talavera los días 23 y 24 de diciembre. - CLUB BALONCESTO DE TALAVERA

Se celebrará los días 23 y 24 de diciembre

TALAVERA LA REAL (BADAJOZ) 29 (EUROPA PRESS)

El Club Baloncesto Talavera prepara una nueva edición de su Campus de Baloncesto, que se celebrará los próximos días 23 y 24 de diciembre y que reunirá a jóvenes jugadores de distintas edades en torno a una pasión compartida: el deporte de la canasta.

La iniciativa contará con la participación de entrenadores profesionales, que aportarán su experiencia y conocimientos para ofrecer a los participantes una formación deportiva "de calidad", según ha señalado el club en un comunicado.

Así, durante las dos jornadas se trabajarán aspectos técnicos y tácticos del juego, sin olvidar que el deporte también es "disfrutar, convivir, aprender y compartir experiencias" con otros chicos y chicas.

El campus estará organizado en dos grupos de edad, de 6 a 12 años y de 13 a 18 años, con el objetivo de adaptar los entrenamientos al nivel y las necesidades de cada participante. También habrá concursos, sorteos y regalos, entre ellos una camiseta oficial del campus para los inscritos.

El campus será gratuito para los jugadores de las categorías inferiores de la EMD Talavera y tendrá un coste de 10 euros para el resto de participantes. Las jornadas se desarrollarán el día 23 de diciembre en horario de mañana y tarde y el día 24 exclusivamente por la mañana.

La actividad cuenta con la financiación de la Diputación Provincial de Badajoz, institución a la que el club ha trasladado públicamente su agradecimiento por "su compromiso y colaboración durante tantos años" con esta iniciativa.

El club también ha reivindicado el papel de los deportes minoritarios en los municipios pequeños: "Parece que cuando hablamos de deporte en nuestros pueblos solo existe el fútbol, pero hay mucho más. Hay baloncesto, balonmano, atletismo y muchas otras disciplinas que merecen tener su espacio, sus oportunidades y sus referentes", ha comentado.

Igualmente, ha reafirmado su apuesta por el deporte base y por evitar que disciplinas como el baloncesto pierdan presencia en el mundo rural. "Nos resistimos a aceptar que practicar determinados deportes tenga que ser un privilegio de quienes viven en las grandes ciudades. Los niños y niñas de nuestros pueblos tienen el mismo derecho a conocer otras disciplinas, a recibir formación de calidad y a encontrar en el deporte una oportunidad para crecer", ha manifestado.

En esa línea, el club considera que iniciativas como su campus son "mucho más" que dos jornadas de entrenamiento. En cambio, representan "una forma de mantener viva una afición, crear cantera, fomentar hábitos saludables y demostrar que desde un municipio pequeño también se pueden organizar actividades deportivas atractivas y de calidad".

Además de a la Diputación de Badajoz, el Club Baloncesto Talavera también ha agradecido la "gran ayuda" que cada año presta a esta actividad el Ayuntamiento de Talavera la Real.