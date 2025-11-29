El Club Birding suma 174 socios y presenta una nueva web con la oferta de turismo ornitológico de Extremadura

Encuentro anual de socios del Club Birding - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Club Birding suma un total de 174 socios y ha presentado una nueva web que recopila los recursos ornitológicos de la región y toda la oferta turística especializada.

Este club ha celebrado este martes su encuentro anual de socios en Torrequemada, donde se ha dado la bienvenida a los nuevos socios de esta iniciativa público-privada impulsada por la Junta de Extremadura y se ha presentado la renovada web.

El director general de Turismo, Óscar Mateos Prieto, y el alcalde de Torrequemada, Elías Hernández Arrojo, han entregado los distintivos del Club Birding a las nuevas adhesiones en un acto que ha contado con la presencia de unos setenta representantes de empresas turísticas y entidades públicas.

Este proyecto ha aprobado la incorporación de diez miembros, con lo que alcanza los 174 socios de pleno derecho, de los que 105 corresponden al sector privado.

En esta asociación voluntaria, "pionera" en España en estructurar y promocionar el turismo de observación de aves, están representados alojamientos, guías de naturaleza, agencias de viajes, empresas de servicios fotográficos, centros de interpretación, oficinas de turismo, grupos de acción local y otras administraciones públicas, así como varias organizaciones no gubernamentales (ONG) en calidad de entidades colaboradoras.

En la inauguración, Óscar Mateos ha destacado que Extremadura es un "paraíso ornitológico" que se encuentra entre los destinos más deseados de Europa para los turistas de la naturaleza. "Si a esto sumamos su interesante patrimonio histórico y su gastronomía, hablamos de un destino ornitológico de excelencia", ha afirmado.

El responsable de Turismo ha puesto en valor la colaboración entre empresas e instituciones públicas en el Club Birding, cuyo número de socios ha crecido de manera continuada desde su inicio en 2012, cuando arrancó con 24 miembros.

Durante la jornada se ha presentado la nueva web que recopila los recursos ornitológicos de la región y toda la oferta turística especializada y ofrece información en español e inglés de los socios del Club Birding, las principales especies de aves que pueden verse en el territorio extremeño, los diez hábitats más representativos y veinte rutas ornitológicas, con más de 150 puntos de observación.

Además, cuenta con mapas y guías para descarga gratuita y un calendario de eventos en Extremadura, ha informado la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Otra de las novedades es la puesta en marcha de la figura de 'Amigos del Birding', una red de colaboradores, como restaurantes, bares, comercios, artesanos o particulares, que apoyan el turismo ornitológico y que son complementarios a los socios de pleno derecho.

En el panel dedicado a las 'Voces del territorio: experiencias en turismo ornitológico', la comarca de Sierra de Montánchez y Tamuja y el municipio de Cabeza del Buey, en La Serena, han dado a conocer sus recursos y proyectos relacionados con esta actividad turística.

El Club Birding ha repasado las acciones para posicionar a Extremadura como destino ornitológico y de naturaleza en el mercado nacional e internacional. Destacan la participación en las principales ferias del sector de España, Reino Unido, Suecia, Países Bajos y la India, la organización de viajes de familiarización de agentes turísticos y prensa, y la colaboración con otros eventos de la región.

A los socios también se les ha informado de las próximas citas de turismo ornitológico organizadas por la Junta de Extremadura, como son el Festival de las Grullas en Madrigalejo (este sábado, 29 de noviembre) y FIO, que celebrará su 21ª edición del 27 de febrero al 1 de marzo de 2026 en el Parque Nacional de Monfragüe.