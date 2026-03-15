Las Cofradías de Jerez de los Caballeros reconocen al ayuntamiento de la localidad con el galardón 'Caballero Cofrade'

El alcalde de Jerez de los Caballeros, Raúl Gordillo, recoge el premio 'Caballero Cofrade' que otorga la Junta de Cofradías del municipio, 1 4 de marzo de 2026 en Jerez de los Caballeros (Badajoz). - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

JEREZ DE LOS CABALLEROS (BADAJOZ), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros ha recibido el premio 'Caballero Cofrade' que otorga la Junta de Cofradías de la ciudad, por su "compromiso" con la Semana Santa de la localidad.

El acto de entrega se ha realizado este pasado sábado en la iglesia de San Miguel Arcángel del municipio, tras la celebración de la Misa cofrade en el marco del Triduo en honor del Santísimo Cristo de Vera Cruz. Ha contado con la presencia de autoridades municipales y la participación de representantes y miembros de las distintas Cofradías y Hermandades de la localidad, según ha informado el consistorio en un comunicado.

El alcalde de Jerez de los Caballeros, Raúl Gordillo, ha recogido, en nombre del ayuntamiento, el galardón, máxima distinción que concede la Junta de Cofradías, otorgado este año a la institución municipal en reconocimiento "al trabajo y al apoyo constante de los distintos equipos de gobierno y corporaciones que, a lo largo del tiempo, han respaldado y contribuido al crecimiento de la Semana Santa jerezana".

Durante su intervención, el alcalde ha agradecido esta distinción destacando que "no pertenece a una persona ni a un mandato, sino a una institución que durante siglos ha caminado al lado de sus cofradías y hermandades".

En ese sentido, ha compartido el reconocimiento con los anteriores alcaldes, especialmente los más recientes: Manuel Calzado, Carlos Angulo, Francisca Rosa, Margarita Pérez, Virginia Borrallo y Juan Carlos Santana, así como con las corporaciones anteriores, empleados municipales, concejalías y todas las personas que, desde diferentes ámbitos, contribuyen cada año a la Semana Santa del municipio.

Gordillo ha subrayado, además, el "profundo arraigo" de esta celebración en la ciudad al recordar que cerca del 90% de los vecinos de Jerez pertenecen a una cofradía o hermandad, destacando también el papel "fundamental" que "la fe, la tradición y las hermandades" han desempeñado en la historia y en la identidad colectiva del municipio.

El alcalde ha remarcado también el reconocimiento de la Semana Santa de Jerez como Fiesta de Interés Turístico Nacional y el trabajo que se viene desarrollando para lograr su declaración como Fiesta de Interés Turístico Internacional, subrayando que se trata de "una obra colectiva que ha crecido con los siglos y que hoy proyecta a Jerez al mundo".

Finalmente, ha señalado que este reconocimiento pertenece "a todo un pueblo": a las cofradías, costaleros, músicos, nazarenos y a todas las personas que mantienen viva esta tradición, recordando que, como indicó el papa Francisco, se trata de "mantener viva la llama".

Por su parte, el presidente de la Junta de Cofradías, Francisco Manuel Martínez, ha destacado el respaldo "firme y constante" del ayuntamiento hacia la Semana Mayor jerezana, incluyendo algunos hitos como la mencionada declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2015 y, más recientemente, el impulso dado por parte de la corporación municipal para promover su declaración como Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Durante el acto se ha hecho entrega también de las insignias 'Cruz de Guía', con las que las distintas Hermandades y Cofradías reconocen la "dedicación y el compromiso" de personas y colectivos vinculados al mundo cofrade: la Cofradía de Santo Domingo de Guzmán y Nuestra Señora del Rosario a Antonio Sánchez López,; la Antigua y Pontificia Cofradía de Nuestra Señora del Rosario y Jesús Orando en el Huerto a María Isabel Gutiérrez Matos; la Cofradía de Señor Ecce-Homo y Nuestra Señora de los Desamparados al grupo de Cocineros y cocineras de los Garbanzos; y la Pontificia y Real Archicofradía del Santísimo Sacramento a Juan Eugenio Carrón Matos.

La Pontificia y Real Cofradía del Señor Coronado de Espinas, Santísimo Cristo de la Flagelación y María Santísima de la Amargura ha reconocido a José Antonio Torrado Pérez; la Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Gran Amor y María Santísima de la Esperanza Macarena a Juan Miguel Ontiveros Martínez; y la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno al grupo que elabora los dulces.

El Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros ha trasladado su "más sincera felicitación" a todos los galardonados y ha agradecido su dedicación por ayudar a mantener la Semana Santa jerezana.