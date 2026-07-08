La colección Ars Fatum incorpora 'Presencias', la nueva máscara del Festival de Mérida que rinde homenaje a su público

1102716.1.260.149.20260708174501 Presentación de la nueva máscara del Festival de Mérida - FESTIVAL DE MÉRIDA

MÉRIDA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida ha presentado este miércoles 'Presencias', la nueva máscara de la colección Ars Fatum, una obra creada por Terracota Mérida y el diseñador Samuel López-Lago que, por noveno año consecutivo, se incorpora a la identidad artística del certamen.

La pieza rinde homenaje al público, "auténtico protagonista" de la historia del Festival, y simboliza la continuidad entre quienes llenaron el Teatro Romano en el pasado, quienes lo hacen en el presente y quienes seguirán haciéndolo en el futuro.

La presentación ha contado con la participación del director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, Jesús Cimarro; el director-gerente del Consorcio Patronato del Festival, Pedro Blanco; el delegado de Turismo del Ayuntamiento de Mérida, Felipe González; el responsable de Terracota Mérida, Juan Manuel Pérez Vinagre, y el director de la pieza, Samuel López-Lago.

Jesús Cimarro ha destacado que la nueva máscara se incorpora a una colección que, tras diez ediciones, "se ha convertido en una interpretación artística de la esencia del Festival".

Asimismo, ha puesto en valor las principales novedades de este año, como el sorteo de una pieza firmada por artistas de la presente edición y la próxima exposición de la colección completa en el Museo Oiasso de Irún, que contribuirá a seguir difundiendo el nombre del certamen, Mérida y Extremadura fuera de la región.

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