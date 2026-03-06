Colectivos de mujeres acompañan al Ayuntamiento de Badajoz en el acto institucional con motivo del 8 de marzo

Colectivos de mujeres acompañan al Ayuntamiento de Badajoz en el acto institucional con motivo del 8M - EUROPA PRESS

Colectivos de mujeres o sociales han acompañado este lunes al Ayuntamiento de Badajoz en el acto institucional con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el que el alcalde, Ignacio Gragera, ha puesto el acento en que la consecución de la igualdad es una lucha de toda la sociedad y en que hay que renovar el compromiso por la misma cada año y cada día.

Gragera, que ha agradecido la presencia en el acto de estas asociaciones y su compromiso con la igualdad, también ha dado las gracias a los concejales de corporación asistentes y ha lamentado "alguna ausencia", para señalar que "en esta lucha por la igualdad debemos estar todos".

Acto seguido, ha destacado que en España se ha ido recorriendo un camino "largo, dificultoso" y "no exento de problemas", de "reticencias" y "del rechazo de una parte de la sociedad que no entendía que esto ha cambiado, y que las cosas, tal y como estaban, no debían continuar un segundo más".

Fruto de ese esfuerzo y compromiso del conjunto de la sociedad, considera que la situación en la pelea y la lucha por la igualdad ha mejorado "ostensiblemente", aunque "eso no implica que sea un terreno consolidado e inamovible". "Obviamente, tenemos que seguir avanzando y no podemos permitir que, en ningún caso, vayamos hacia atrás".

Tampoco que "se validen" o "se pongan en duda" conceptos o valores tan importantes como es el "intrínseco" de la propia igualdad y tanto de derechos como de oportunidades, de acceso a los cometidos, tareas o profesiones, a la conciliación o a poder realizarse de manera personal en todos los ámbitos "sin tener que renunciar de manera involuntaria a muchas cosas, como todavía a día de hoy pasa".

Finalmente, Gragera ha mostrado su compromiso con la igualdad y el del ayuntamiento, de los grupos políticos presentes, PP y PSOE, así como el de la ciudad y el de las instituciones públicas tanto locales, regionales como nacionales. "Un compromiso que no puede desfallecer y que hay que renovar año a año pero sobre todo día a día", porque se conmemora uno "especial" dentro de un trabajo que se tiene que realizar todo el año.

