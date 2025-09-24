Una colisión en Don Benito entre una furgoneta y una moto deja un herido grave

Una mujer de 82 años ingresada en Don Benito-Villanueva eleva a ocho los casos de fiebre del Nilo en Extremadura - EUROPA PRESS - Archivo

DON BENITO (BADAJOZ), 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 67 años de edad ha resultado herido grave en un accidente de tráfico en el que se han visto implicados una furgoneta y una moto ocurrido este miércoles, 24 de septiembre, en Don Benito.

La colisión se ha producido sobre las 13,45 horas en la Ex-206, a la altura de la rotonda de Las Cumbres, según la información que facilita el 112 de Extremadura.

El herido sufre una luxación de hombro y diversas contusiones y ha sido trasladado hasta el Hospital Don Benito-Villanueva. Han intervenido una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud y efectivos de la Policía Local.