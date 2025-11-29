Una colisión frontal entre dos vehículos cerca de Almendralejo deja cinco heridos, unos de ellos grave

Archivo - Hospital de Mérida. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una colisión frontal entre dos vehículos cerca de la localidad pacense de Almendralejo ha dejado a cinco personas heridas, una de ellas en estado grave.

En concreto, la herida grave ha sido una mujer de 40 años que ha sido derivada al Hospital Tierra de Barros de Almendralejo con politraumatismos.

El accidente se ha registrado en el punto kilométrico 6 de la BA-012 pasadas las 16,00 horas de este sábado, según los datos aportados por el 112 de Extremadura.

Junto a la herida grave, también han resultado heridos, aunque "menos graves", un varón de 48 años y una mujer de 39 años, trasladados ambos al Hospital de Mérida, y una joven de 21 años que fue derivada al Hospital Tierra de Barros.

Asimismo, en el siniestro ha resultado herido leve un varón de 48 años.

Hasta el lugar del accidente se ha desplazado una unidad medicalizada, una unidad de soporte vital básico, bomberos, agentes de la Guardia Civil y personal sanitario.