Las comarcas de Vegas del Guadiana, Barros y la Serena activarán este domingo la alerta amarilla por lluvias y tormentas

La alerta amarilla se mantendrá activa en las comarcas extremeñas de Vegas del Guadiana, Barros y la Serena - AEMET

MÉRIDA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las comarcas de Vegas del Guardiana, Barros y la Serena permanecerán este domingo, 27 de octubre, en alerta amarilla por lluvias y tormentas, según ha anunciado el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura.

En concreto, la alerta se mantendrá activa entre las 14,00 horas de este domingo y las 00,00 horas del lunes, tiempo durante el cual en esas zonas se prevé una precipitación acumulada de 15 litros por metro cuadrado, así como la posibilidad de que se puedan producir "tormentas de intensidad superior" de forma puntual.

Ante esta situación, el 112 recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de su ayuntamiento, para que revisen y presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado.

A la ciudadanía en general se le recomienda circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos ni en las orillas de los ríos.

Igualmente, en casa se aconseja mantener limpios los sumideros y sistemas de evacuación de agua, así como, en caso de necesidad, se insta a ponerse en contacto con el 112.