Comienza a aliviar el embalse de La Serena, el más grande de España, tras superar el 92% de su capacidad

MÉRIDA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El embalse de La Serena (Badajoz), el de mayor capacidad de España y el tercero más grande de Europa, ha abierto cuatro compuertas de la presa a las 12,00 horas de este lunes, 9 de febrero, con un caudal de unos de 180 m3/segundo.

El objetivo es laminar las aportaciones que se vienen recibiendo como consecuencia de las persistentes lluvias y el agua acumulada en La Serena, que se encuentra actualmente al 92,6% de su capacidad, informa la Confederación Hidrográfica del Guadiana en una nota de prensa.

El organismo de cuenca detalla que se trata de un desembalse interno, desde el embalse de La Serena al del Zújar, aprovechando el "hueco" creado previamente en este mediante los turbinados que se vienen realizando desde hace días.

Al tratarse de un desembalse interno "no supondrá, de momento, ninguna incidencia" ni llevará consigo un aumento del caudal de los ríos agua abajo del embalse del Zújar.

