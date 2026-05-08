Comienza en Bohonal de Ibor una nueva batida de búsqueda de Rosalía Cáceres, desaparecida en 2020

Dispositivo de búsqueda de Rosalía Cáceres en Bohonal de Ibor - GUARDIA CIVIL

BOHONAL DE IBOR (CÁCERES), 8 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de diversas unidades de la Guardia Civil y decenas de voluntarios participan este viernes, 8 de mayo, en la localidad cacereña de Bohonal de Ibor en una nueva batida de búsqueda de indicios del paradero de Rosalía Cáceres, la mujer de 74 años desaparecida el 25 de mayo de 2020 cuando salió a dar un paseo por la zona.

En concreto, este nuevo dispostivio de búsqueda cuenta este viernes con la participación de en torno a medio centenar de agentes de distintas unidades y especialidades de la Guardia Civil, así como unos 40 voluntarios y personal de Protección Civil.

En el operativo intervienen, entre otros, los equipos Pegaso de Cáceres y Badajoz con drones, un equipo cinológico con perro especializado en búsqueda de personas, agentes del Seprona en motocicletas, distintas unidades de Seguridad Ciudadana, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecid) de Cáceres, el Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña (GREIM) desplazado desde Arenas de San Pedro, además de otros recursos especializados, como un Puesto de Mando Avanzado con conexiones satelitales.

Los distintos grupos de búsqueda, integrados por agentes y voluntarios, están realizando batidas en diversas zonas del término municipal y alrededores, según informan fuentes de la Guardia Civil.