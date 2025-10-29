El Comité Regional del PSOE ratifica por unanimidad la candidatura de Gallardo para salir "a ganar" el 21 de diciembre

MÉRIDA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité Regional del PSOE de Extremadura, máximo órgano del partido entre congresos, ha ratificado a su secretario general, Miguel Ángel Gallardo, como candidato a la Presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre.

Una decisión que se ha adoptado por unanimidad, tal y como ha informado en una rueda de prensa posterior el secretario de Organización del Partido, Manuel Mejías, que ha comenzado con una hora y media de retraso sobre la hora anunciada inicialmente.

"No hay ninguna duda de que el líder de los socialistas extremeños es Miguel Ángel Gallardo y va a ser nuestro candidato, y estoy convencido de que va a ser el próximo presidente de la Junta de Extremadura después del día 21 de diciembre", ha señalado Mejías, cuando ha sido preguntado si se ha valorado el peso que puede tener en las urnas la situación judicial a la que se enfrenta por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz.

En la reunión se ha analizado además la situación política en la que deja Guardiola a Extremadura con su decisión de convocar elecciones anticipadas, que está marcada por la "inestabilidad, la inseguridad y la falta de confianza".

Así, ha dicho que el adelanto electoral no solo va a "pasar factura" a los extremeños por su coste económico, sino que traerá consecuencias "negativas" en los ámbitos laboral, económico y en el desarrollo de la región, como ya han manifestado, ha dicho, los agentes sociales.

