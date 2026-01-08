El Complejo Hospitalario Llerena-Zafra realiza las primeras intervenciones de columna con neuronavegación intraoperativa

Nuevo equipo en el Complejo Hospitalario Llerena Zafra - JUNTA DE EXTREMADURA

La Unidad de Cirugía de Columna del Complejo Hospitalario de Llerena-Zafra ha realizado con "éxito" las primeras intervenciones de columna vertebral con asistencia de neuronavegación, marcando un "importante avance" en la aplicación de tecnología de "vanguardia" en el ámbito quirúrgico regional.

El uso de la neuronavegación intraoperatoria permite una colocación "precisa" y "segura" de los implantes, mejorando la seguridad del procedimiento y reduciendo riesgos.

Esta tecnología, considerada una de las más avanzadas en cirugía espinal, se utiliza en centros de referencia y ahora ha sido incorporada con "éxito" en el Hospital de Zafra, donde la Unidad de Cirugía de Columna cuenta con un equipo compuesto por tres neurocirujanos y un traumatólogo.

Estas intervenciones posicionan al Complejo Hospitalario de Llerena-Zafra como referente en la implementación de tecnología de alta precisión en cirugía de columna, y reafirma el "compromiso" del complejo hospitalario con la innovación y la calidad asistencial, explica en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Por otra parte, el Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología ha incorporado una nueva mesa quirúrgica que permite una mayor accesibilidad y posicionamiento del paciente y soporte para técnicas mínimamente invasivas y radiología intraoperatoria, gracias a materiales como la fibra de carbono. Esta mesa quirúrgica, en la que el SES ha invertido 62.698 euros, permite además ángulos de inclinación extremos y funciones de bloqueo seguras que evitan lesiones accidentales.

PRUEBA DE CAPACIDAD DE DIFUSIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO

El Servicio de Neumología de Área de Salud Llerena-Zafra también ha puesto en funcionamiento un nuevo equipo portátil de exploración para los pacientes que deban realizarse una prueba de Capacidad de Difusión de Monóxido de Carbono (DLCO).

La DLCO en neumología es una prueba de función pulmonar que mide la capacidad de los pulmones para transferir el oxígeno desde los alvéolos a la sangre.

El SES ha invertido en la adquisición de este equipo 62.787 euros. Se trata de un equipamiento fundamental en la evaluación inicial y seguimiento de muchos pacientes con neumopatías, en ocasiones graves, como neoplasia pulmonar, fibrosis pulmonar, pacientes en fase de pretrasplante y que hasta el momento tenían que desplazarse a Badajoz para hacerse la prueba ya que no se disponía del mismo en el área.

Además, desde el pasado mes de diciembre el Servicio de Neumología también contará con un nuevo ecógrafo adquirido por 25.289 euros.