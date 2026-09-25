La compraventa de viviendas en Extremadura baja un 6,4% tras empeorar su evolución interanual en julio

Archivo - Escaparate de una inmobiliaria - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La evolución de la compraventa de viviendas en Extremadura en julio empeora y desciende un 6,4 por ciento respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 5,1 por ciento a nivel nacional), hasta un total de 1.124 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Si se compara con el mes anterior, el ascenso en la comunidad ha sido del 1,4 por ciento intermensual. A pesar de la caída, las 1.124 compraventas de viviendas suponen el tercero mejor dato de este índice en un mes de julio en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en julio en Extremadura, 987 se han realizado sobre viviendas libres y 137 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 171 operaciones han correspondido a viviendas nuevas, y 953 han estado relacionadas con edificios usados.

En julio se han realizado un total de 1.991 operaciones sobre viviendas. Además de las 1.124 compraventas, 527 han sido herencias, 55 donaciones y cero permutas.

En total, durante julio se han transmitido en Extremadura 3.103 fincas urbanas a través de 1.689 compraventas, 785 herencias, 106 donaciones, 10 permutas y 513 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se han realizado 1.463 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se han registrado 603 herencias, 611 compraventas, 39 donaciones, 11 permutas y 199 operaciones de otro tipo.

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