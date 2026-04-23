La compraventa de viviendas en Extremadura desciende un 4,9% tras empeorar su evolución interanual en febrero

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MÉRIDA/MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La evolución de la compraventa de viviendas en Extremadura en febrero empeora y desciende un 4,9 por ciento respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 0,51% a nivel nacional), hasta un total de 1.000 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Si se compara con el mes anterior, la compraventa retrocede en la comunidad, con una caída del 0,5 por ciento intermensual. A pesar de la caída, las 1.000 compraventas de viviendas suponen el cuarto mejor dato de este índice en un mes de febrero en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en febrero en Extremadura, 855 se han realizado sobre viviendas libres y 145 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 154 operaciones han correspondido a viviendas nuevas y 846 han estado relacionadas con edificios usados.

En febrero se han realizado un total de 1.756 operaciones sobre viviendas. Además de las 1.000 compraventas, 460 han sido herencias y 46 donaciones.

En total, durante febrero se han transmitido en Extremadura 2.723 fincas urbanas a través de 1.581 compraventas, 649 herencias, 83 donaciones, 2 permutas y 408 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se han realizado 1.585 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se han registrado 656 herencias, 715 compraventas, 66 donaciones, 6 permutas y 142 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Navarra es la comunidad donde mejor ha comportado en febrero la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 18,73 por ciento seguida de Canarias, un 7,85 por ciento más, y Cataluña (+5,71%). En el lado contrario del ranking se han situado Murcia, La Rioja y Galicia con caídas del 14,84 por ciento, 12,53 por ciento y del 12,04 por ciento, respectivamente

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