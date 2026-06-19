La compraventa de viviendas en Extremadura vuelve a tasas positivas con un crecimiento del 2,3% en abril

Evolución de la compraventa de viviendas en Extremadura. - EPDATA

MÉRIDA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Extremadura en abril ha crecido un 2,3% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 1,79% a nivel nacional), tras salir de tasas negativas y sumar un total de 990 operaciones.

Si se compara con el mes anterior, la compraventa de viviendas retrocede en la comunidad, con una caída 12,9%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Las 990 compraventas de viviendas suponen el tercero mejor dato de este índice en un mes de abril en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en abril en Extremadura, 863 se realizaron sobre viviendas libres y 127 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 141 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 849 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En abril se realizaron un total de 1.764 operaciones sobre viviendas. Además de las 990 compraventas, 461 fueron herencias, 35 donaciones y una permutas.

En total, durante abril se transmitieron en Extremadura 2.871 fincas urbanas a través de 1.555 compraventas, 733 herencias, 82 donaciones, cuatro permutas y 497 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 1.597 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 644 herencias, 638 compraventas, 61 donaciones y 254 operaciones de otro tipo.

DATOS NACIONALES

En España, la compraventa de viviendas bajó en abril un 1,8% respecto al mismo mes de 2025, hasta un total de 53.241 operaciones, su menor cifra desde el pasado mes de agosto, lastrada por las operaciones sobre viviendas de segunda mano, que retrocedieron un 2,4% interanual.

Con el descenso registrado en el cuarto mes del año, la compraventa de viviendas encadena cuatro meses consecutivos de retrocesos después de que en enero, febrero y marzo bajara un 5%, un 0,5% y un 2,2%, respectivamente.

El retroceso interanual de la compraventa de viviendas en abril fue consecuencia de la disminución de las operaciones sobre viviendas usadas, que cayeron un 2,4% interanual, hasta las 41.783 operaciones, su menor cifra en un mes de abril desde 2023. Por contra, las compraventas realizadas sobre viviendas nuevas crecieron un 0,6%, hasta las 11.458 operaciones, poniendo fin a tres meses consecutivos de descensos.

El 93,8% de las viviendas transmitidas por compraventa en marzo fueron viviendas libres y el 6,2%, protegidas. En concreto, la compraventa de viviendas libres sumó 49.946 operaciones, un 1% menos que en abril de 2025, en tanto que la compraventa de viviendas protegidas disminuyó un 12,3%, hasta un total de 3.295 transacciones.

En tasa intermensual (abril sobre marzo), la compraventa de viviendas bajó un 13,1% tras retroceder tanto las operaciones sobre viviendas usadas (-13,4%) como las compraventas de viviendas nuevas (-12,2%).

En los cuatro primeros meses del año, la compraventa de viviendas acumula un retroceso del 2,4%, con caídas del 4% en las operaciones sobre viviendas nuevas y del 1,9% sobre viviendas usadas.

SIETE COMUNIDADES RECORTAN LAS COMPRAVENTAS DE VIVIENDA

Por comunidades autónomas y en valores absolutos, Andalucía fue la región en la que se realizaron más compraventas sobre viviendas durante el cuarto mes del año, con 10.661, seguida de Cataluña (8.810), Comunidad Valenciana (7.880) y Madrid (5.880).

En diez regiones se vendieron el pasado mes de abril más viviendas que en igual mes de 2025 y en siete se vendieron menos, principalmente en Navarra, donde las compraventas de vivienda disminuyeron un 29%, y en Madrid y Castilla y León, con descensos del 11% y del 9,4%, respectivamente.

Por contra, entre las diez comunidades autónomas que presentaron avances interanuales en las compraventas de vivienda destacaron los incrementos de Cantabria (+22,5%), País Vasco (+8,8%) y Cataluña (+7,6%).

LAS FINCAS TRANSMITIDAS SUBEN UN 1,7%

Las fincas transmitidas en los registros de la propiedad, procedentes de escrituras públicas realizadas con anterioridad, alcanzaron el pasado mes de abril las 188.475 fincas, un 1,7% más que en igual mes de 2025.

Por compraventa se transmitieron un 1,4% más de fincas que un año antes, mientras que las transmitidas por donación subieron un 2,8% interanual; las transmitidas por herencia aumentaron un 2,9%, y las operaciones por permuta disminuyeron un 29,5%.

El 86,7% de las compraventas registradas en abril correspondieron a fincas urbanas y el 13,3% a rústicas. En el caso de las urbanas, el 57,3% fueron compraventas de viviendas.

El número de compraventas de fincas rústicas subió un 6,8% interanual y se situó en 14.298, y el de fincas urbanas, donde se incluyen las viviendas, aumentó un 0,7%, hasta las 92.970.