El Concurso de Bicicleta del Carnaval Romano de Mérida contará con premios, sorteo y un recorrido urbano de 5 kilómetros

MÉRIDA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Concurso de la Bicicleta del Carnaval Romano 2026 se celebrará el próximo domingo 15 de febrero dentro de la programación oficial de la festividad, que contará con un recorrido urbano de 5 kilómetros por algunas de las principales calles de Mérida, además de premios y un sorteo de dos bicicletas.

El delegado de Deportes, Antonio Marín, y la secretaria del club de la Escuela Ciclista Mérida, Ana Domínguez Lázaro, han presentado este lunes la actividad deportiva como una "oportunidad de pasear por las calles de Mérida con la bicicleta, acompañado de familiares".

El recorrido comenzará a las 12,30 horas desde la Plaza de España y discurrirá por Félix Valverde Lillo en dirección a Camilo José Cela, Marquesa Pinares, José Fernández López, el Puente de Lusitania, el Parque de las Siete Sillas, el Puente Romano, la Loba Capitolina, Cava, la Plaza del Rastro, Graciano y John Lennon, para regresar finalmente al punto de partida, la Plaza de España, aproximadamente a las 13,30 horas.

Marín ha señalado que se trata de un circuito céntrico para que "los niños y sus padres puedan ser vistos por la ciudadanía en las calles más representativas de Mérida".

Al finalizar el recorrido se realizará un sorteo de dos bicicletas, una de tamaño infantil y otra de tamaño adulto, entre todos los participantes, y se repartirán 500 euros en premios a los mejores disfraces en la Carpa de la Plaza de España.

Asimismo, las inscripciones gratuitas pueden realizarse en la web ciclismoextremadura.es hasta el 13 de febrero, a las 14,00 horas.

Por su parte, la recogida de dorsales será del 9 al 13 de febrero en la Federación Extremeña de Ciclismo (traseras de la C/ Platón s/n) en horario de 9,00 a 14,00 horas y el 15 de febrero, de 10,30 a 12,15 de la mañana en la Plaza de España.

La secretaria del club de la Escuela Ciclista Mérida, Ana Domínguez Lázaro, ha animado a la ciudadanía y a los visitantes a que "disfruten del acontecimiento disfrazados" y ha expresado su deseo de que la iniciativa "sea del agrado del público y cuente con una amplia participación".

Cabe recordar que el uso del casco es obligatorio y que la actividad deportiva se organiza conjuntamente con el Club de Ciclismo de Mérida y desde el ayuntamiento.