'La Condesa', AOEx y Cajalmendralejo recibirán el 26 de abril las Medallas de Oro de la provincia de Badajoz 2026

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, informa sobre las Medallas de Oro y Premios de la Provincia - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz reconoce en este 2026 a la diseñadora de moda y fundadora de la marca 'La Condesa', Marina Conde; a la Asociación Oncológica Extremeña (AOEX), en calidad de entidad sin ánimo de lucro dedicada a mejorar la calidad de vida de pacientes de cáncer y sus familiares en Extremadura, y a Cajalmendralejo, por su "aportación histórica y contribución al desarrollo económico, social y cultural del territorio", con las Medallas de Oro de la provincia, que se entregarán el 26 de abril en un acto en la localidad de Calamonte.

Previamente, el 22 de abril se entregarán, en el Paraninfo de la Diputación de Badajoz, los Premios de la Provincia, que este año distinguen en el apartado de Cultura al dramaturgo Florián Recio; en el de Deporte y Vida Saludable Activa al Motor Club Villafranca Motorsport de Villafranca de los Barros; en Economía Verde y Circular a La Hormiga Verde, centro especial de empleo de Villafranca de los Barros, y en Emprendimiento, a la Escuela de Micronegocios de la Fundación Maimona de Los Santos de Maimona.

Asimismo, la Asociación Consejo Comarcal de Mujeres de La Siberia será reconocida con el Premio de Igualdad; mientras que el de Innovación y Calidad Turística será para las Termas Aqua Libera de Aljucén, y el de Integración Social y Laboral de Personas con Discapacidad, a la asociación ELA Extremadura, con sede en Talavera la Real. Por último, el IESO Sierra la Mesta de Santa Amalia será distinguido con el Premio Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha presentado este jueves los actos y los distintos galardones que se concederán con motivo del Día de la Provincia 2026, que se celebra en torno al 26 de abril para conmemorar la constitución de la primera corporación provincial tras la entrada en vigor de nuestra Constitución, vigente después de las primeras elecciones democráticas.

Un día "muy importante" para la provincia, ha destacado, con el que la diputación pretende fortalecer los lazos de unión con los ciudadanos y que giran en torno al arraigo a nuestra tierra. Por eso, se entregan los Premios y las Medallas de la Provincia a personas, colectivos o entidades que de trabajan y ayudan a construir una provincia mejor y hacen posible que siga progresando, para lo cual este año se celebra la novena edición de esta día, el tercero en el que los premios y las medallas se entreguen en días y citas distintas.

((Habrá ampliación))