Un conductor recorre 140 kilómetros tras olvidar en un descuido a su hijo de 10 años en una gasolinera en Cáceres

Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un conductor olvidó accidentalmente a su hijo de 10 años la tarde de este pasado domingo en una estación de servicio en Aldea del Cano (Cáceres) desde donde recorrió 140 kilómetros antes de ser interceptado por la Guardia Civil.

Los hechos ocurrieron sobre las 20,30 horas cuando el menor, que viajaba junto a su padre, un amigo de este y su hermano de 7 años, no subió al vehículo del que había bajado sin que ninguno de sus acompañantes se percatara de que no había regresado a su asiento antes de emprender la marcha por la autovía A-66.

Tras las gestiones realizadas a través de la central 062 y al conocer que el vehículo circulaba en dirección norte, se estableció un dispositivo que permitió localizarlo cerca de las 23,00 horas a la altura de Hervás (Cáceres).

En ese momento emprendieron el viaje de regreso para recoger al menor, quien durante este periodo quedó bajo la atención de agentes de la Guardia Civil hasta reunirse nuevamente con sus familiares.

La Guardia Civil recuerda la importancia de comprobar, antes de reanudar la marcha, que todos los ocupantes han vuelto al vehículo, especialmente cuando se viaja con menores.