El Congreso de Comunicación de Violencia de Género abordará el feminismo el 5 y 6 de noviembre en Puebla de la Calzada

Presentación V Congreso de Comunicación en Violencia de Género - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 personas se han inscrito hasta el momento para participar este jueves y viernes, 5 y 6 de noviembre, en la localidad pacense de Puebla de la Calzada en el V Congreso Nacional de Comunicación en materia de Violencia de Género e Igualdad, en esta ocasión bajo el lema '¿Ha muerto el feminismo?', de la mano de ponencias sobre la protección de los derechos en tiempos de reacción o la proyección del documental 'Todas las mujeres que conozco'.

Organizado por el Área de Igualdad de la Diputación de Badajoz, el lema del congreso "no es una pregunta retórica" sino que invita a la reflexión porque quieren que la gente piense "qué es lo que está pasando verdaderamente", porque muchos piensan que el feminismo "es cosa de mujeres", cuando "es igualdad" y lo que ha ayudado a conseguir "muchísimos" avances hasta ahora en esta materia.

Así lo ha destacado la diputada del área, Lourdes Linares, para quien "corren tiempos difíciles en los que, verdaderamente, estos avances se pueden perder en cualquier momento". "Feminismo solo hay uno, no hay varios", ha defendido, junto con que "solo hay un tipo", que es el que intenta que todos los hombres y mujeres sean iguales y que no existan brechas salariales, techos de cristal, ninguna desigualdad entre hombres y mujeres, "y más la más absoluta desigualdad, que es la violencia de género".

De este modo, los ponentes y todos los que van a participar en este congreso van a invitar a reflexionar, como también quieren que no falten los medios de comunicación.

Lourdes Linares ha estado acompañada del alcalde de Puebla de la Calzada y vicepresidente primero de la Diputación de Badajoz, Juan María Delfa, quien ha agradecido la elección de esta localidad como sede de un congreso que recala en el mundo rural, con el "plus añadido" que ello supone por la visibilidad que favorece, dadas las circunstancias y casuísticas de quienes viven en el mismo, y ha apuntado además que en su municipio hablar de igualdad es algo que vienen "mamándolo desde hace mucho tiempo".

Ante ello, ha puesto como ejemplo que en Puebla de la Calzada tuvieron la primera alcaldesa de la comarca de las Vegas Bajas, o que el Irex Puebla de fútbol femenino fue campeón de Liga de España en la temporada 1999-2000, tras lo que ha agradecido a la diputación y a Igualdad su compromiso y apuesta por esta población a la hora de acoger este encuentro, que permitirá compartir experiencias, reflexiones y propuestas sobre algo que atañe "muchísimo" a quienes tienen una función pública, como es trabajar por la igualdad en la sociedad.

Así, será un punto de encuentro para abordar "algo intrínseco dentro de la sociedad como es la igualdad", respecto a la que se debe trabajar por una sociedad "completamente igualitaria". "Se han conseguido muchos derechos, pero solamente hay que hacer un breve repaso a la historia para ver que los derechos, igual que se consiguen, se pierden", ha aseverado, junto con que "se tardan muchos años en conseguirlos y muy poquitos en perderlos", por lo que no se puede "bajar la guardia" y este tipo de eventos permite poner en valor la importancia del trabajo por la igualdad.

PROGRAMA

La coordinadora del congreso, Purificación Domínguez, ha detallado el programa de este año, que arranca con la apertura de la actriz extremeña Pepa Gracia y la lectura del manifiesto '¿Ha muerto el feminismo? La batalla por el relato' e incluye una conferencia magistral de la filósofa Ana de Miguel titulada '¿Ha muerto el feminismo? Igualdad, reacción y resistencia', o la mesa de debate '¿Molesta el feminismo? Redes, medios y batalla por el relato', con la periodista Isabel Valdés, la activista feminista Carla Galeote y el comunicador Antonio González.

A continuación, será el turno de la ponencia magistral de Ana Cambón, comisaria del Cuerpo Nacional de Policía y jefa del área de Derechos Humanos de Igualdad, sobre 'Proteger los derechos en tiempos de reacción'; y de la ponencia de la periodista Ana Requena 'El feminismo no ha muerto: queremos vivir mejor'. Mientras, por la tarde se proyectará el documental 'Todas las mujeres que conozco' con la documentalista y directora Xiana do Teixero.

El programa del viernes contempla el Conversatorio UEx; una ponencia magistral de Bárbara Tardón, consultora experta en violencia contra las mujeres, sexuales y derechos humanos, titulada 'La reacción: cuando avanzar en igualdad genera resistencia'; otra de Noor Ammar, activista, investigadora y consultora jurídica sobre '¿El feminismo habla de todas?'; y otra de Mara Mariño, redactora y columnista, '¿Quién cuenta el mundo? Mujeres, medios, poder y nuevos retos'.

La jornada concluye con Mónica Alario, experta en violencia sexual, pornografía y prostitución, con la ponencia 'Pornografía, deseo y violencia: lo que estamos enseñando a una generación'; y con un conversatorio de clausura con Lourdes Linares y Soraya Vega. El congreso se retransmite vía streaming y las inscripciones se pueden realizar a través de su página web.