El Congreso Extraordinario del PSOE de Extremadura para elegir nuevo líder tendrá lugar en 25 de abril en Mérida

El presidente de la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura, José Luis Quintana, durante la celebración de la Comité Regional en Mérida - PSOE DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Congreso Regional Extraordinario del PSOE de Extremadura para elegir nuevo secretario o secretaria regional tras la dimisión en diciembre de Miguel Ángel Gallardo tendrá lugar el próximo 25 de abril en Mérida.

Este asunto ha sido abordado por el Comité Regional de los socialistas extremeños que se ha reunido en la tarde de este viernes en la capital extremeña.

Del mismo modo, se ha acordado también que, en el caso de que no haya una lista de consenso para dirigir el partido en la región, las primarias se celebrarán el 11 de abril y, si fuera necesaria, una segunda vuelta la cita sería el 19 de abril.

El presidente de la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura, José Luis Quintana, ha informado de estos aspectos en una rueda de prensa en la que ha insistido en que va a poner todo su "empeño" en que haya una sola candidatura.

"No voy a descansar, voy a poner todo mi empeño en que haya un solo candidato. Voy a seguir trabajando para que haya un solo candidato. Yo voy a seguir trabajando en eso. Si no lo consigo, y ya me lo habéis oído, pediré varias cosas. El que gane de unas primarias tiene que ser generoso, generoso hasta el punto que se pueda enfadar a algunos de los que le han apoyado, y el que pierda se tiene que poner a trabajar inmediatamente", ha señalado.

