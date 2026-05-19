Los congresos del PP de Cáceres y Badajoz serán el 17 y el 18 de julio con la vista puesta en "ganar" las municipales

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, junto al secretario general del partido en la región, Abel Bautista, y los presidentes provinciales, Manuel Naharro y Laureano León - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Los congresos provinciales del PP de Cáceres y de Badajoz se celebrarán el 17 y el 18 de julio, respectivamente, con la vista puesta en poder "ganar" las elecciones municipales de 2027, según ha avanzado este martes la presidenta del PP extremeño, María Guardiola.

Así, ha situado los comicios municipales como un reto "importantísmo" para el partido, un aspecto para el que hay que "estar centrados". "En ganar las municipales del 2027 y con ellas las diputaciones de Cáceres y de Badajoz. Y para eso nos tenemos que reorganizar, tenemos que acometer los cambios que sean necesarios, sin personalismos y unidos en equipo", ha asegurado.

María Guardiola se ha pronunciado de esta forma durante su intervención en la Junta Directiva Autonómica y Comité Ejecutivo del Partido Popular de Extremadura, que se ha celebrado este martes en Mérida.

Ante este contexto, la líder de los 'populares' extremeños ha pedido a su partido "altura de miras", "visión de futuro" y que el proyecto "siempre esté por encima de cada uno" de los miembros del partido.

"Empieza una etapa importante, una etapa ilusionante y afortunadamente no empezamos de cero. Vamos a trabajar sobre una tarea ya realizada, sobre una confianza renovada y sobre una responsabilidad enorme. Tenemos una oportunidad única y no la vamos a desaprovechar porque esta tierra no ha nacido para conformarse y nuestro partido tampoco", ha dicho.

En este línea, Guardiola ha recalcado que ahora "toca consolidar" ese cambio y toca "devolver con trabajo" la confianza depositada. "Nos toca gobernar con limpieza, nos toca ganar las elecciones en el 2027 y tenemos y contamos con lo más valioso que te puede dar un pueblo que es la confianza por dos veces. Y esto no se olvida esto se honra", ha asegurado.

OBJETIVO "SACAR A PEDRO SÁNCHEZ DE LA MONCLOA"

Con estas renovaciones se buscará fortalecer las estructuras provinciales con el objetivo "esencial" de "acabar de una vez por todas" con una de las "peores etapas de la historia" de la democracia española y "sacar a Pedro Sánchez de La Moncloa".

"Mientras Pedro Sánchez siga en el Gobierno de España, Extremadura va a seguir siendo una región castigada y para eso necesitamos tener nuestras estructuras fuertes, nuestras estructuras preparadas, a punto de arriba a abajo y en eso estamos", ha señalado.

En este sentido, Guardiola se ha referido a que el próximo mes de julio será "intenso, movidito, ilusionante" y coincidirá con el cuarto aniversario de su elección como presidenta de los 'populares' en la región.

En este tiempo, como ha expuesto, "juntos", "unidos" y "fuertes" se han conseguido "muchísimas cosas", entre las que destaca no tener "dos proyectos provincianos totalmente desligados del proyecto regional".

"Ahora mismo tenemos un único proyecto con un objetivo común, con una dirección clara y todos remando en esa misma dirección", ha señalado Guardiola, quien ha dado las gracias al trabajo de los presidentes provinciales, Manuel Naharro, en Badajoz, y Laureano León, en Cáceres.

Así, ha tenido un "agradecimiento especial" para León, quien ha anunciado que no se presentará a la reelección como presidente provincial del partido en Cáceres tras 22 años al frente de la formación en la provincia.