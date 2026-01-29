La consejera de Educación asegura que la decisión de suspender las clases "salvó muchas vidas"

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional en funciones, María Mercedes Vaquera, visita el IES El Brocense de Cáceres, uno de los más afectados por la borrasca Kristin - JUNTA DE EXTREMADURA

CÁCERES, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional en funciones, María Mercedes Vaquera, ha recalcado que la decisión de la Junta de Extremadura de suspender las clases este pasado miércoles debido a la alerta meteorológica por la borrasca 'Kristin' "ha salvado muchas vidas", debido a los daños que se han registrado en numerosos colegios e institutos de la región, donde se han registrado 24 incidencias reseñables.

Vaquera ha visitado este jueves el IES El Brocense en Cáceres, uno de los centros afectados por la caída de un gran árbol que provocó el derrumbe de un muro del recinto educativo, además de otros daños registrados en Don Benito, donde se cayó el vallado justo a la hora de comenzar las clases, y otras incidencias en más de una veintena de centros educativos.

"Se han salvado muchas vidas y no estoy exagerando", ha recalcado la consejera que ha añadido que "se tomó la decisión, a lo mejor la menos popular, pero la más acertada". En este sentido, ha recordado las palabras del consejero de Presidencia, Abel Bautista, de que "hay que actuar en función de cómo van viniendo los acontecimientos".

Por ello, ante las críticas de que se avisara de la suspensión de las clases a las diez de la noche, Vaquera ha defendido que "los factores adversos y el cambio meteorológico no está en nuestras manos". "Nosotros no podemos prever qué va a pasar o si se va a empeorar o va a mejorar pero sí podemos prever, o por lo menos lo intentamos, que haya las menos víctimas y los menos afectados posibles", ha recalcado.

Respecto a los daños provocados en colegios de la región, cabe recalcar que han resultado afectados un total de 24 centros educativos "sin tener en cuenta algunas goteras de menos importancia, pequeñas inundaciones", y sin contar centros educativos universitarios o centros de investigación, que también han sufrido desperfectos por toda Extremadura.

Una vez desactivada la alerta, la Consejería de Educación, con la ayuda y de los ayuntamientos y con los equipos de emergencia empezó a trabajar para que "todos esos desperfectos, caídas de árboles y todo lo que se pudiera subsanar se pudiera llevar a cabo y que hoy todos los alumnos y alumnas de Extremadura pudieran incorporarse a su actividad de manera normal".

TRES COLEGIOS Y OTROS CENTROS

Así, todos los centros han reanudado su actividad este jueves, menos tres, que son el CEIP de Berlanga, el de Garrovillas de Alconétar y el de Alcuéscar, que retomarán la actividad de manera normal este viernes, día 30, "si no hay ninguna incidencia importante hoy", ha advertido la consejera. "En principio, la previsión es que mañana todos estén funcionando con su actividad normal", ha resaltado.

Vaquera ha informado también de que se han producido algunos desperfectos en dos residencias universitarias de la Junta de Extremadura: la residencia Diego Muñoz Torrero, de Cáceres, y la Juan XXIII, de Badajoz.

Además, las fuertes rachas de viento han causado algunas incidencias en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU); el Instituto Tecnológico de Rocas Ornamentales y Materiales de Construcción (Intromac) y el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (CIIAE), de Cáceres.

"El día de ayer fue un día duro, no solamente en el ámbito educativo, sino de manera generalizada en Extremadura, pero también fue un día satisfactorio en el sentido de que han sido muchos los daños materiales que han habido pero, afortunadamente, no ha habido ninguna incidencia ni personal que hayamos tenido que contabilizar y que registrar", ha recalcado Vaquera en declaraciones a los medios.

En cuanto a la cronología de las decisiones que se adoptaron hasta llegar a la suspensión de la clases, la consejera ha incidido en que la situación meteorológica empezó a empeorar el martes por la tarde, cuando ya se avisó, a través de la plataforma Rayuela, que se suspendían las actividades extraescolares en los recintos exteriores de los colegios

Por esta razón, se activó el Plan Inuncaex a las 21,30 horas y "nosotros entre las 21,38 y las 21,47 horas mandamos nuevamente un Rayuela a las familias, a los centros educativos, nos pusimos en contacto directamente con sindicatos, AMPAS y colectivos para que conocieran la situación".

"Estuvimos analizando la situación que podía sobrevenir, basándonos en las estimaciones que estuvieron realizando los expertos de los profesionales dedicados a la emergencia", ha aseverado Vaquera.

Finalmente, Mercedes Vaquera ha agradecido a equipos de emergencia y a otras instituciones, como los Ayuntamientos, por el trabajo realizado para que se retomara la normalidad en la mayoría de los centros educativos de Extremadura y también ha subrayado "la función social" de los medios de comunicación para que se conocieran las medidas tomadas y provocadas por el fuerte temporal que azotaba la región.