La consejera de Salud tacha de "decepcionante" la falta de escucha de Mónica García, que se encuentra "totalmente sola"

La consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, en la reunión del CISNS - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, ha tachado de "decepcionante" la falta de escucha por parte de la ministra de Sanidad, Mónica García, que se encuentra "totalmente sola".

Así, García Espada ha lamentado que este miércoles se haya perdido una oportunidad para resolver los problemas que afectan "a los ciudadanos y al conjunto del sistema sanitario.

Cabe señalar que los consejeros de todas las comunidades, excepto Cataluña, han presentado este miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud celebrado en Madrid un acuerdo para exigir "responsabilidad" a la ministra, donde también expresan su voluntad firme de colaboración institucional para abordar los problemas que afectan a los ciudadanos en materia sanitaria.

También han subrayado la "necesidad urgente" de retomar el diálogo con el Ministerio de Sanidad en relación con la reforma del Estatuto Marco.

Cataluña ha sido la única comunidad que ha leído un documento propio, aunque "en línea con el planteamiento del resto de comunidades", ha destacado la Junta en nota de prensa.

"En una muestra de unidad sin precedentes, 16 comunidades hemos firmado y registrado en el Ministerio de Sanidad, un acuerdo común en el que expresamos nuestra preocupación por la situación actual", ha declarado la consejera extremeña.

Las comunidades han subrayado que la reforma del Estatuto Marco, que ha derivado en la actual huelga de médicos, es "responsabilidad exclusiva" del Ministerio de Sanidad y de la ministra. Asimismo, han criticado la "falta de consenso" con los distintos actores implicados, lo que ha impedido alcanzar un acuerdo necesario para abordar eficazmente la situación.

En este sentido, han señalado que la ministra de Sanidad no cuenta en estos momentos con el respaldo de los profesionales del sistema, ni de las organizaciones sindicales, ni de las propias comunidades autónomas, lo que evidencia una "situación de aislamiento".

Por otro lado, los consejeros han consensuado que la representación y portavocía, tanto dentro como fuera del pleno, recaiga en el consejero del País Vasco y la consejera de Asturias, en nombre de todos los firmantes del acuerdo.

En dos misivas remitidas esta semana a los consejeros, los sindicatos mayoritarios -con los que la ministra alcanzó un acuerdo sobre el estatuto marco- advierten de que el orden del día planteado supone una "invasión de sus competencias de negociación".

Asimismo, amenazan con la convocatoria de una huelga general sanitaria que afectaría a todos los profesionales, además de emprender las correspondientes acciones judiciales, ha añadido la Junta.

Los consejeros han permanecido en el pleno hasta el finalizar el CISNS donde han reiterado la "disposición al diálogo" y tendido la mano al ministerio "en defensa" del Sistema Nacional de Salud, de sus profesionales y de los pacientes, advirtiendo de que la situación actual evidencia el "aislamiento de la ministra y el fracaso de la reforma planteada".