La Consejería de Desregulación transfiere los 11,5 millones que "eliminó" de la Aexcid a reforzar la sanidad

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, en una comparecencia en la consejería. - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, ha anunciado el inicio de los trámites para trasladar los 11,5 millones de euros correspondientes al presupuesto "eliminado" de Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo (Aexcid), a la Consejería de Salud, con el objetivo de reforzar la sanidad extremeña.

Una decisión enmarcada en el pacto de gobierno entre PP y Vox que establece entre sus prioridades la "eliminación del gasto superfluo" y la "eficiencia presupuestaria". "El dinero de los extremeños debe destinarse a las necesidades de los extremeños", ha afirmado el vicepresidente en una comparecencia en al sede de la consejería, donde ha defendido la necesidad de reorientar los recursos públicos hacia "servicios esenciales y necesidades concretas" de la ciudadanía.

En este sentido, ha avanzado que el próximo ejercicio se hará lo propio con los aproximadamente 800.000 euros que se detraerán en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura al Consejo de la Juventud de Extremadura, y que se destinarán a las políticas que se estimen necesarias para cumplir con las prioridades reflejadas en el pacto de gobierno.

En este sentido, ha explicado que los 11,5 millones de euros de la Aexcid se transferirán íntegramente a la Consejería de Salud, que será la encargada de determinar su destino, atendiendo a las prioridades sanitarias de la región, y entre las que ha citado la lucha contra el cáncer, la mejora de infraestructuras sanitarias o la adquisición de medicamentos.

Fernández Calle ha recordado que la consejería "eliminó" el presupuesto de la Aexcid, unos recursos que "no iban a lo que realmente necesitan los extremeños", sino destinados a "mantener una red de asociaciones que habían hecho de ese dinero, del esfuerzo de los extremeños, su modo de vida".

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