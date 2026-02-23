La Consejería de Educación da luz verde al Plan Regional de Formación Permanente del Profesorado

Reunión de la la Mesa Sectorial de Personal Docente no Universitario - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura ha dado luz verde al Plan Regional de Formación Permanente del Profesorado, que incluye 2.610 actividades formativas planificadas, y que ha sido acordado con los sindicatos en la Mesa Sectorial de Personal Docente no Universitario.

El plan, de carácter anual, es una herramienta "clave" para impulsar una cultura educativa orientada al desarrollo de habilidades profesionales, la iniciativa personal y la empleabilidad del alumnado en todas las etapas educativas.

El nuevo documento se sustenta en el Plan Marco de Formación Permanente del Profesorado, de carácter plurianual, que marca los objetivos y líneas directrices a desarrollar.

La propuesta insiste en la mejora de la cualificación docente mediante la actualización científico-tecnológica y metodológica. Alrededor de ella adquiere importancia, entre otras cosas, la continuación de la oferta sobre plurilingüismo y las tecnologías educativas, impulsando su extensión a un mayor número de docentes y su aplicabilidad en el aula.

De igual manera, apuesta por la mejora de las prácticas educativas y el desarrollo del currículo vinculado al rendimiento y el éxito de todo el alumnado, así como por acciones de innovación vinculadas de manera prioritaria a retos empresariales, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

LÍNEAS PRIORITARIAS

Por otro lado, la orden de aprobación del plan recoge las líneas prioritarias consensuadas, que deben marcar las acciones formativas del año.

Entre ellas destacan aquellas relacionadas con las competencias clave, TIC y tecnologías educativas. También se refuerza la formación en competencias idiomáticas para mejorar su práctica de aula y favorecer la participación del profesorado en proyectos internacionales.

Junto a ello, se impulsarán propuestas centradas en el liderazgo pedagógico, las habilidades blandas y el fortalecimiento de las competencias personales y profesionales, además de iniciativas orientadas a poner en valor la cultura extremeña en el ámbito educativo.

El plan incorpora, asimismo, actuaciones vinculadas a la inclusión, la atención a la diversidad, la igualdad de género o el bienestar emocional. De forma específica, contempla la actualización pedagógica en Formación Profesional y Enseñanzas de Personas Adultas.

Finalmente, recoge como línea prioritaria la formación especializada en materia de derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia.

Las actuaciones formativas se llevarán a cabo a través de cursos presenciales y a distancia, seminarios, grupos de trabajo, proyectos de formación en centros, proyectos de innovación educativa, jornadas y congresos.

Asimismo, el profesorado podrá completar su formación, a través de la realización de actividades formativas de interés educativo que elija libremente. Para facilitarlo, la consejería publicará la correspondiente resolución de convocatoria de ayudas destinadas a financiar la participación de los docentes en estas iniciativas.

Además, la planificación incorpora la oferta formativa vinculada a programas concretos que complementan la capacitación del profesorado en ámbitos muy diversos. Entre ellos, se encuentra 'Muévete', que facilita estancias formativas en centros educativos de referencia; el Plan de Educación y Competencia Digital de Extremadura; y los programas educativos europeos como e-Twinning, Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo y el programa de movilidad Erasmus+.

A esto se suman el Programa Centros que Aprenden Enseñando, el Plan de Formación de la Inspección Educativa, el Plan de Educación Profesional de Extremadura y las Redes de Innovación y Educación para el Desarrollo Sostenible.

Las actividades que conforman el Plan Regional de Formación Permanente del Profesorado del curso 2025/2026 se publican en el portal educativo Educarex. Incluye las actividades programadas desde los distintos CPR y otros servicios de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional. Este listado de actividades puede verse ampliado para dar respuesta a las necesidades formativas del profesorado que surjan a lo largo de curso académico.

Además, la Administración se apoya en entidades colaboradoras ajenas a la Red de Formación del Profesorado, esto es, universidades, organizaciones sindicales y empresariales, otras administraciones públicas y entidades privadas sin ánimo de lucro, que tengan como una de sus finalidades la realización de actividades relacionadas con la formación del profesorado.