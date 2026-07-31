La Consejería de Educación publica los destinos definitivos del personal docente para el curso 2026/27

Archivo - Alumnado de cuarto de Primaria reciben clase en un aula junto a su profesor - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MÉRIDA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Formación Profesional de la Junta de Extremadura ha publicado este viernes, 31 de julio, la adjudicación definitiva de destinos de inicio de curso del personal docente no universitario que prestará servicio en los centros públicos de la región durante el curso 2026/27.

Cabe recordar que el l pasado 24 de julio se publicó la adjudicación provisional, que afectó a cerca de 6.800 docentes, entre personal funcionario de carrera, aspirantes seleccionados en el proceso selectivo que realizarán la fase de prácticas y personal funcionario interino.

Una vez analizadas las reclamaciones presentadas, revisadas las incidencias detectadas y tramitadas las renuncias voluntarias a los destinos provisionales, la Consejería de Educación ha publicado la adjudicación definitiva de destinos.

Con carácter general, el personal docente se incorporará a los centros educativos el próximo 1 de septiembre, aunque las plazas correspondientes a los programas de refuerzo educativo, expresamente previstas en la resolución, tendrán como fecha de incorporación el 1 de octubre, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Con esta publicación, señala que el profesorado extremeño conoce su destino definitivo para el próximo curso con más de un mes de antelación, lo que "facilita la planificación de su vida personal y familiar y aporta mayor estabilidad en la organización del inicio del curso escolar", señala, con lo que "se da así respuesta a una demanda histórica del colectivo docente", concluye.