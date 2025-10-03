La Consejería de Salud y Servicios Sociales de Extremadura recibe el Premio Liderazgo Sanitario en Enfermedades Raras

MÉRIDA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura ha sido galardonada con el Premio al Liderazgo Institucional Sanitario en la categoría de Enfermedades Raras durante la III edición de los Premios Liderazgo Sanitario del Observatorio de Salud y Estudio de Comunicación, entregados en la Fundación Ramón Areces, en Madrid.

La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, que ha recogido este reconocimiento nacional, ha mostrado su agradecimiento a la organización porque estos premios permiten visibilizar el "compromiso" con los pacientes, las familias, las asociaciones y los profesionales con los que día a día trabajan "de la mano".

García Espada ha recordado que, en materia de Enfermedades Raras, la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura ha creado una red de atención especializada, la figura del enfermero gestor de casos para agilizar las demandas de los pacientes, y se ha apostado por la investigación como "motor del cambio".

"Esto ha hecho posible que, por primera vez, Extremadura reciba este reconocimiento en Liderazgo en Enfermedades Raras. Extremadura escucha y acompaña, por primera vez desde el liderazgo de la presidenta. Por primera vez una mujer, María Guardiola, lidera nuestra tierra y ha hecho posible que el liderazgo femenino transforme nuestra tierra y avance sin dejar a nadie atrás", ha aseverado, informa en nota de prensa el Gobierno regional.

La consejera ha añadido que este premio se lo brindan a todos los extremeños que fueron, son y serán diagnosticados de una enfermedad rara y a los profesionales con los que "recorren un camino que para ellos es de oscuridad y son guiados hacia la luz y la esperanza".

Hay que destacar que la categoría de Liderazgo Institucional Sanitario reconoce los proyectos más destacados impulsados por las comunidades autónomas, tras un "riguroso" análisis de sus estrategias, planes e iniciativas en áreas "clave" como Salud Mental, Salud Pública, Salud y Género, Cuidados sociosanitarios a personas con cáncer, Terapias Avanzadas y Medicina de Precisión, Oncología, Enfermedades Raras y Humanización.

Estos galardones se otorgan mediante una metodología validada que combina la votación de casi 11.000 profesionales médicos con la deliberación de un jurado compuesto por 33 referentes del ámbito sanitario, asociaciones de pacientes y expertos en salud y comunicación.

Así, la Junta de Extremadura reafirma su "compromiso" con una atención sanitaria "integral, humanizada y de calidad" para los pacientes que conviven con estas patologías y sus familias.

Esta voluntad se enmarca en la "firme apuesta" del Gobierno de María Guardiola por situar la sanidad pública como una "prioridad estratégica", garantizando "el bienestar y la dignidad de quienes más lo necesitan".