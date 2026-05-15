El consejero de Economía afronta la legislatura con "ambición" y recuerda que el crecimiento económico es "estabilidad"

Archivo - El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, en una imagen de archivo - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha asegurado que afronta la nueva legislatura con "mucha ambición" y con el "firme propósito" de que cualquier persona que quiera trabajar, emprender o tener su proyecto de vida en Extremadura lo pueda hacer "en base a oportunidades reales".

"El crecimiento económico no es solo una cifra. Es estabilidad para las familias extremeñas, son oportunidades para que nuestros jóvenes no se tengan que marchar y queremos una Extremadura donde, como decía, cualquiera tenga la posibilidad real de trabajar, emprender y tener un proyecto de vida y que nadie tenga que abandonar nuestra tierra", ha incidido.

Santamaría ha realizado estas declaraciones momentos antes de comparecer a petición propia en la Asamblea de Extremadura para informar sobre las líneas generales de actuación de su departamento en la presente legislatura.

Así, ha avanzado que el Ejecutivo regional seguirá impulsando los incentivos a la industria, acompañará a las pymes en su crecimiento y en su internacionalización y seguirá "al lado" de los autónomos con medidas como, por ejemplo, cubrir los costes de la seguridad social durante sus bajas laborales por incapacidad temporal o en el impulso del relevo generacional.

Además, ha recordado que en el nuevo organigrama de su consejería se han subido las competencias de empresa al nivel de Secretaría General y ha añadido que se continuará impulsando la digitalización para generar empleo de calidad, para que emprender en Extremadura "cada vez sea más sencillo", para que las empresas ganen en competitividad y para servir a los ciudadanos de una manera "sencilla y eficaz".

"Vamos a desarrollar suelo industrial y vamos a seguir impulsando políticas de formación en alternancia con el empleo que tan buenos resultados nos están dando, como por ejemplo el programa Pasaré la Empresa, que viene a solucionar uno de los grandes problemas que tienen las empresas, que es la falta de mano de obra, al menos lo están solucionando parcialmente y tenemos que seguir trabajando por ahí", ha añadido.

(Más información en Europa Press)