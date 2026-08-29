El Consejo de Gobierno de la Junta se traslada este martes a Las Hurdes para respaldar a la comarca tras el incendio

María Guardiola, junto a Abel Bautista, en el Puesto de Mando Avanzado del incendio de Pinofranqueado. - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura se reunirá el próximo martes, 1 de septiembre, en Vegas de Coria, alquería de Nuñomoral, para trasladar el apoyo del Ejecutivo autonómico a Las Hurdes y a sus vecinos tras el incendio forestal que ha afectado a la comarca.

La reunión, presidida por la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, dará comienzo a las 11,00 horas en la Casa Forestal del Buen Agua, según ha informado la Junta en un comunicado.

El Consejo de Gobierno tiene prevista la aprobación de un decreto dirigido a paliar los efectos del fuego y favorecer la recuperación de la zona y las personas afectadas. Asimismo, se anunciarán medidas específicas para paliar los daños causados por otros incendios de menor tamaño en distintas zonas, entre ellas, Casas de Millán.

Declarado el 18 de agosto y extinguido el 26 de agosto, el incendio de Las Hurdes afectó a 3.765,34 hectáreas y obligó a evacuar durante los momentos más complicados de la emergencia a vecinos de distintas alquerías, según recuerda el comunicado.