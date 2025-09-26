El Consejo de la Juventud de Extremadura reclama más participación y plazas en las residencias universitarias públicas

La presidenta de la XX Comisión Ejecutiva del Consejo de la Juventud de Extremadura, Lidia Solana Reguero, interviene en la presentación de un informe con propuestas de la juventud para mejorar la política educativa en la comunidad autónoma - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx) ha reivindicado la necesidad "primordial" de ampliar la oferta de plazas en residencias de titularidad autonómica para garantizar el acceso equitativo a la educación superior, así como más participación del estudiantado en la gobernanza de los centros.

Lo ha hecho a propósito de la publicación de un informe con propuestas de la juventud extremeña para mejorar la política educativa en la región, cuya presentación ha tenido lugar este viernes en la Asamblea de Extremadura.

Cabe señalar que este documento, enmarcado en el proyecto "Reimagina el Aula", es producto de dos encuentros con alrededor de 50 personas en los cuales se ha preguntado a estudiantes universitarios y de centros escolares cuáles han sido sus mayores preocupaciones en materia educativa.

Según ha advertido en declaraciones a los medios el vicepresidente y responsable de diversidad de la Comisión Ejecutiva del CJEx, Fernando Serrano, en Extremadura hay más de 24.000 estudiantes y solo 303 plazas en residencias públicas autonómicas, lo que deja una ratio de "una plaza pública por cada 80 universitarios".

"Esta ratio deja fuera de una residencia accesible a la mayor parte de la comunidad universitaria, teniendo que irse esta al mercado privado", ha anotado Serrano para, a renglón seguido, matizar que dentro del mercado privado, al tener el estudiantado menos recursos que "cualquier otra parte de la población", el mismo se quedará con los pisos "más precarizados".

A este respecto, el informe alerta de que el acceso a la vivienda no solo constituye un obstáculo "cada vez más grave" para cursar estudios universitarios en ciudades como Cáceres, sino que, además, se ve agravado por el hecho de que urbes como Badajoz, Plasencia o Mérida "adolecen de una oferta residencial de calidad" para universitarios y estudiantes de FP superior.

