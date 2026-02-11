El Consorcio MásMedio restablece el abastecimiento de agua potable en Talayuela y retira los camiones cisterna

Camión cisterna del Consorcio MasMedio. - AYUNTAMIENTO DE TALAYUELA

TALAYUELA (CÁCERES), 11 (EUROPA PRESS)

El Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres ha conseguido la respuesta favorable del Servicio Extremeño de Salud (SES) para proceder al levantamiento de la incidencia sanitaria y la declaración de aptitud del agua para consumo humano en Talayuela y Santa María de las Lomas, y la consecuente retirada de las cisternas enviadas a estas localidades de la provincia cacereña.

Tras la incidencia detectada el pasado 19 de enero, debido al arrastre de sólidos y turbidez en el río Tiétar por las lluvias continuas y el alivio de embalses, se produjo un empeoramiento de la calidad del agua bruta captada del río mediante pozos Fehlmann que desvirtuaron los rangos operativos normales de la ETAP.

Ello derivó en la comunicación al Ayuntamiento de Talayuela, por parte del SES, de la declaración del agua como "No apta para el consumo" y la restricción de su uso, permitiéndose solo para el resto de actividades cotidianas como higiene o limpieza.

A partir de ese momento, desde MásMedio se tramitó el envío e instalación de tres camiones cisterna para el suministro de agua para consumo humano: dos en Talayuela y uno en la pedanía de Santa María de las Lomas.

Paralelamente, se ejecutaron actuaciones técnicas en la ETAP, concretamente se procedió a la modificación de los puntos de dosificación de reactivos para eliminar la turbidez. Tras las pruebas de laboratorio (Jar Test), se fijaron nuevas dosis de sulfato de alúmina, permanganato potásico y se incorporó un nuevo floculante (almidón modificado) como coadyuvante.

Igualmente, se renovaron las bombas dosificadoras de reactivos y se realizó una limpieza intensiva de filtros y depósitos para acelerar la renovación del agua, informa la diputación cacereña en nota de prensa.

Con estos procedimientos, unido a un continuo control de los equipos de medición con calibraciones diarias para asegurar la fiabilidad de los datos, los últimos análisis realizados el 9 de febrero confirmaron que los niveles de aluminio y turbidez, tanto a la salida de la planta como en la red, ya cumplen estrictamente con la normativa vigente (RD 3/2023).

Este análisis ha sido validado por la Dirección de Salud de Navalmoral de la Mata, que ha aceptado oficialmente el restablecimiento total del agua por la red pública de Talayuela.

El Consorcio MásMedio registrará en los próximos días un informe completo con la incidencia y con propuesta de actuaciones que eviten situaciones similares en el futuro. En todo caso, estas estarán sujetas a mejoras en infraestructuras municipales, como la captación Fehlmann, que actualmente adolece de una falta grave de renovación de los drenes filtrantes, factor que influye en la magnitud y variación de la turbidez de entrada a la ETAP.