Constituida la comisión de seguimiento del convenio para garantizar el abastecimiento de agua a Cabezuela y Pasarón

Comisión de Seguimiento del convenio para garantizar el abastecimiento de agua a Cabezuela del Valle y Pasarón de la Vera. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN EXTREMADURA

CÁCERES, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), la Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio de la Junta de Extremadura, el Consorcio MásMedio y los ayuntamientos de Cabezuela del Valle y Pasarón de la Vera han dado "un paso más" en el desarrollo de las actuaciones que, una vez finalizadas, garantizarán el abastecimiento de agua y el desarrollo económico y turístico de estos municipios cacereños.

Así, este jueves, 3 de septiembre, se ha constituido la Comisión de Seguimiento del convenio de colaboración firmado el 21 de noviembre de 2025 para la financiación, ejecución y explotación de las obras.

En la reunión, que se ha celebrado de manera telemática, han participado la presidenta de Acuaes, María Rosa Cobo; el secretario general de Desarrollo del Territorio, Coordinación y Planificación Hídrica de la Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio de la Junta de Extremadura, Víctor del Moral; el gerente del Consorcio Medioambiente y Aguas de la provincia de Cáceres MásMedio, Gustavo Pérez; la alcaldesa de Cabezuela del Valle, María Luisa Yusta; y el alcalde de Pasarón de la Vera, Samuel Martín.

Tras la constitución de la Comisión con la designación de los representantes, Acuaes ha dado cuenta de la situación de los proyectos y de la programación prevista, que se ha visto condicionada por la tramitación ambiental y, en particular, por la Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) de 7 de mayo de 2026, que ha determinado el sometimiento del proyecto de abastecimiento a Cabezuela del Valle al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria.

Esta circunstancia está "retrasando" la aprobación del proyecto y, en consecuencia, la licitación de las obras, inicialmente prevista para los primeros meses de 2027, señala en nota de prensa Delegación del Gobierno.

Con ello, Acuaes ya está trabajando en la preparación de los estudios y trabajos técnicos para dar respuesta a los requerimientos establecidos en la Resolución ambiental del proyecto de Cabezuela del Valle y con ello poder avanzar en la tramitación ambiental del proyecto.

En el caso de Pasarón, se prevé concluir el trámite ambiental y aprobar el proyecto "próximamente".

El objetivo que viene persiguiendo Acuaes es que las obras puedan iniciarse a la mayor brevedad posible con el objetivo de dar respuesta a los problemas de suministro de agua que afectan a estos municipios, que presentan "importantes carencias" para atender las necesidades de abastecimiento durante la época estival y en otras épocas del año en las que se registran altas demandas de agua debido a su elevado potencial turístico.

(((Más información en Europa Press)))