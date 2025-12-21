Constituidas con normalidad las 1.400 mesas electorales del 21D en Extremadura a las 10 horas

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, informa sobre la constitución de las mesas electorales del 21D desde el Centro de Difusión de Datos de Mérida - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La totalidad de las 1.400 mesas electorales para los comicios autonómicos que se celebran este domingo, 21 de diciembre, en Extremadura han quedado constituidas con normalidad a las 10,00 horas.

Así lo ha confirmado la portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en una rueda de prensa celebrada desde el Centro de Difusión de Datos (CDD) de Mérida, donde ha señalado que únicamente se ha registrado un retraso en la constitución en la localidad pacense de Fregenal de la Sierra.

En dicha localidad, según ha explicado Manzano, al no presentarse la persona que debía actuar como vocal, ni tampoco los suplentes de la mesa, se ha optado por proceder a la constitución con el primer ciudadano que ha ejercido su derecho al voto.

"La normativa electoral marca que en el caso de que no se presenten esos titulares y suplentes, la primera persona que ejerce su derecho al voto asume esa condición y así hemos procedido", ha precisado la portavoz de la Junta agregando que tal situación "entra dentro de la normalidad" y que, en estos momentos, los ciudadanos de Fregenal de la Sierra pueden votar "con absoluta normalidad".

En concreto, para estos comicios en los cuales están llamados a las urnas 860.376 ciudadanos han sido constituidas 904 mesas en la provincia de Badajoz, con un censo de 538.593 ciudadanos, y en la de Cáceres 496 mesas con un censo de 321.783 ciudadanos.

En total son 791 colegios electorales, ubicándose 430 en la provincia de Badajoz y 361 en la de Cáceres, según ha añadido Manzano.

De cara a esta jornada electoral que la portavoz ha calificado de "fundamental para la democracia", Manzano ha hecho un llamamiento a la ciudadanía extremeña para que acuda a las urnas que permanecerán abiertas hasta las 20,00 horas de este domingo, en aras de que ejerzan su derecho al voto con la misma "responsabilidad" que, ha destacado, han demostrado en la constitución de las mesas.

Tras esta primera rueda de prensa, la portavoz volverá a comparecer a las 14,30 y a las 18,30 horas para avanzar los datos de participación de la jornada, siendo la última a las 21,30 horas, cuando se darán a conocer los primeros resultados del escrutinio.