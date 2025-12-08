La constructora Evacon 1998 de Hornachos firma su plan de igualdad para una plantilla con 105 hombres y ninguna mujer

CCOO firma el plan de igualdad de Evacon 1998 - CCOO

MÉRIDA, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO de Extremadura ha firmado el I Plan de Igualdad de EVACON 1998 Construcciones, una empresa constituida en 2024 y ubicada en Hornachos (Badajoz), dedicada a obras de urbanismo, construcción, rehabilitación, viviendas, edificios de oficinas y otros inmuebles de carácter público.

El plan, de ámbito provincial, tendrá una vigencia de cuatro años, hasta noviembre de 2029. La plantilla de EVACON 1998 está integrada por 105 personas, todas ellas hombres, con lo que el reto prioritario será, por tanto, incrementar la presencia femenina en un entorno "especialmente masculinizado", destaca el sindicato en una nota de prensa.

Con este objetivo, la empresa y CCOO han acordado diversas medidas orientadas a promover la igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres.

Entre ellas se incluyen actuaciones para ampliar las fuentes de reclutamiento y facilitar la incorporación de mujeres al sector a través de la colaboración con la Fundación Laboral de la Construcción de Extremadura, entidades formativas, sociales y los Servicios Públicos de Empleo.

Además, la empresa se compromete a que, en condiciones equivalentes de idoneidad, capacidad y méritos, acceda al puesto "la persona del sexo menos representado", indica CCOO en una nota de prensa.

Se impartirá formación específica en igualdad, trato y oportunidades, así como en prevención del acoso sexual y por razón de sexo, garantizando que esta formación se desarrolle en horario laboral y también se ofrezca a quienes se reincorporen tras permisos o situaciones vinculadas al cuidado, la maternidad, la paternidad o la salud.

El plan incorpora igualmente medidas para facilitar la conciliación y la corresponsabilidad, como el mantenimiento de la flexibilidad horaria en la entrada y salida para las personas con necesidades de conciliación, la posibilidad de teletrabajar en aquellos puestos compatibles y la facilitación de la movilidad geográfica por motivos de cuidado de personas dependientes cuando la situación empresarial lo permita.

También se recogen nuevos permisos retribuidos, entre ellos los dirigidos al acompañamiento a consultas médicas de menores, mayores de 65 años o personas dependientes, así como permisos para acompañar a exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto para la persona progenitora distinta de la madre, y un permiso retribuido recuperable para casos de reproducción asistida.

Asimismo, se establece una bolsa de diez horas retribuidas para atender necesidades vinculadas a centros educativos, como tutorías, eventos escolares o periodos de adaptación. El plan garantiza, además, la reserva del puesto de trabajo durante todo el periodo de excedencia por cuidado de personas dependientes.

Junto a ello, se incluyen medidas específicas para la evaluación de riesgos laborales y psicosociales con perspectiva de género, así como acciones de protección para trabajadoras víctimas de violencia de género. Además, se ha aprobado el Protocolo de Actuación frente al Acoso Sexual y por Razón de Sexo, que tendrá la misma vigencia que el propio Plan de Igualdad.

La federación de CCOO del Hábitat, que ha participado en la negociación de este plan, subraya su compromiso de seguir trabajando y negociando planes de igualdad en las empresas de la región con el fin de avanzar hacia la igualdad de trato y oportunidades en todos los centros de trabajo.