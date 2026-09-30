Continúa sin avances la búsqueda del hombre desaparecido en Losar de la Vera (Cáceres)

Dispositivo de búsqueda del hombre desaparecido en Losar de la Vera (Cáceres) - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La búsqueda del hombre de Losar de la Vera (Cáceres) que se encuentra desaparecido continúa sin avances tras el dispositivo de esta mañana.

Así, las labores de búsqueda se reanudarán esta tarde a partir de las 17,00 horas.

Según informa la Guardia Civil, las personas que deseen colaborar pueden acudir a la plaza del Ayuntamiento de Losar de la Vera, desde donde se organizará la salida y se coordinarán las labores de búsqueda.

Se hace, de este modo, un llamamiento a todos los vecinos y personas que quieran colaborar para que se sumen a la búsqueda.