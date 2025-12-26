Convocadas las ayudas a huérfanos de víctimas de violencia de género, que recibirán 5.400 euros anuales

MÉRIDA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Extremadura ha publicado este viernes, 26 de diciembre, la segunda convocatoria de las ayudas a huérfanos de víctimas de violencia de género, que tengan vecindad administrativa en Extremadura, y que recibirán 5.400 euros anuales, en un solo pago, hasta que cumplan los 18 años o hasta los 25, en el caso de que estén cursando estudios de formación reglada.

Cabe destacar que en 2025 se han tramitado seis ayudas por importe de 13.995 euros, cantidad proporcional al período desde que murieron sus madres hasta el 31 de diciembre de este año, mientras que en 2026, estos huérfanos cobrarán la anualidad completa de 5.400 euros, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Las subvenciones de esta nueva convocatoria podrán solicitarse a partir de este sábado, 27 de diciembre, que, en el caso de los menores deberá ser cursada por la persona que ejerza su representación legal, salvo que ésta corresponda al progenitor causante de la situación.

El importe de la ayuda se corresponde con el 75 por ciento del IPREM anual en 12 pagas, o el que corresponda, proporcionalmente, con el número de meses de orfandad dentro del año de la convocatoria.

La Junta de Extremadura, a través de la Secretaría General de Igualdad y Conciliación, ha aprobado una dotación presupuestaria de 50.000 euros, con cargo a Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con el objetivo de "tratar de paliar el daño ocasionado en los huérfanos por la pérdida de su madre y la situación de desamparo en la que quedan".