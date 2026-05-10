PLASENCIA (CÁCERES), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia ha convocado el V Premio de Poesía Wetonia, dotado con 1.000 euros y la edición de la obra ganadora con una primera tirada de 150 ejemplares, de los que 50 serán para el autor galardonado.

El objetivo del precio, según las bases del concurso, es fomentar la creación poética en lengua castellana, el buen uso del idioma y la difusión cultural en sus diversas manifestaciones.

Cada obra presentará deberá tener una extensión mínima de 400 versos y no más de 800, y deberá estar escrita en castellano. El tema y la métrica quedarán el libre criterio del autor.

El plazo de admisión de trabajos finalizará a las 14,00 horas del 15 de julio.

A través de un comunicado, el consistorio ha señalado que el certamen se consolida "año tras año" tanto en la participación como en la calidad de los libros presentados.

El pasado año, en la cuarta convocatoria del premio, obtuvo el galardón el cacereño Joaquín Paredes Solís con la obra 'Un dios me habita', cuya edición está en marcha, y, en breve, se unirá a los poemarios ya publicados de años anteriores ('Alondras', 'Sobre el pasto' y 'Todas las fronteras duelen'), en la colección Wetonia de Poesía, que edita la Diputación Provincial de Cáceres.

La organización del premio confía en que la convocatoria de 2026 mantendrá "los altos niveles de participación y de calidad literaria alcanzados" en las cuatro convocatorias precedentes.