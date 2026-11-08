Cooperantes extremeños ponen un marcha un proyecto para prevenir actitudes xenófobas en el mundo rural

MÉRIDA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Cooperantes Seniors de Extremadura presenta este martes, 10 de noviembre, un proyecto para favorecer la integración de inmigrantes en el mundo rural. La presentación será en la Asociación de la Prensa de Mérida a partir de las 10,15 horas.

Según ha adelantado la organización en un comunicado, se trata de un proyecto de sensibilización de la población rural financiado por la Diputación de Badajoz a través de su programa de 'Educación para la ciudadanía global' que persigue prevenir actitudes en el medio rural, poniendo en valor el impacto positivo de la población migrante en los pueblos y conectando las realidades locales con la cooperación internacional.

El proyecto, según ha explicado la asociación, se desarrollará en cuatro localidades de la provincia: Puebla de la Calzada (12 de noviembre), Mirandilla (17 noviembre), Alburquerque (24 noviembre) y Palomas (2 de diciembre).

El formato será a través de talleres con participación de los vecinos de estas localidades, personas migrantes que residen en las mismas y asociaciones que trabajan en este campo. La justificación de base es que "para cambiar actitudes racistas no basta con dar datos teóricos", sino que "es necesario pasar por una vivencia emocional, que implica ponerse en la piel del otro mediante dinámicas de simulación y empatía, analizar las causas estructurales de la migración y la pobreza y actuar con herramientas de participación colectiva y cooperación".

En los talleres se intentará conectar la llegada actual de personas inmigrantes con el propio pasado de Extremadura para generar un puente de empatía intergeneracional e histórico.

En esa línea, se desarrollarán diversas actividades, como la proyección de fotografías y cartas del éxodo extremeño de los años 60 y 70 hacia Madrid, Cataluña, País Vasco, Alemania, Francia o Suiza, cuando la región perdió cerca del 40% de su población. Se analizarán las causas estructurales por las que la gente se ve forzada a emigrar (pobreza, cambio climático, falta de oportunidades) y la situación de quienes no tienen medios para migrar y permanecen en sus países, por lo que su trabajo y el envío de remesas por sus familiares migrados es esencial para el desarrollo, e incluso la supervivencia.

Los talleres, según la asociación, permitirán conocer de primera mano la realidad de las personas migrantes en esas localidades, los retos administrativos y sociales a los que se enfrentan y la aportación socioeconómica que hacen en comunidades con alta despoblación, "desmontando bulos mediante el diálogo directo".

Finalizarán con una participación dinámica de los asistentes para llegar a compromisos concretos como apoyo en gestiones cotidianas (médico, ayuntamiento), práctica del idioma o en campañas comarcales de solidaridad.

La organización se ha mostrado convencida de que abordar el tema de la migración "de forma serena y rigurosa" es un "asunto capital" en la actualidad, tanto en Europa como en España y en Extremadura.