Coria inicia este lunes la IV Semana de la Empresa para fomentar la cultura emprendedora

CORIA (CÁCERES), 8 (EUROPA PRESS)

La Asociación Empresarial de Coria y Comarca (Asecoc) comienza este lunes la IV Semana de la Empresa y el Emprendimiento, una iniciativa que se desarrollará hasta el viernes, 13 de noviembre, con el objetivo de fomentar la cultura emprendedora, apoyar a las empresas del territorio y ofrecer herramientas y conocimientos que contribuyan al crecimiento y la modernización del tejido empresarial de Coria y su comarca.

Durante cinco días, empresarios, emprendedores, estudiantes y personas interesadas en el mundo empresarial podrán participar en un programa de actividades que abordará cuestiones como la innovación, la inteligencia artificial, la transformación digital, la financiación, la seguridad digital, el relevo generacional y las nuevas oportunidades de negocio.

La programación arranca este lunes, 9 de noviembre, a las 10,30 horas, en el I.E.S. Caurium, con la apertura institucional, en la que participará la alcaldesa del municipio, Almudena Domingo y una ponencia motivacional a cargo de Ramón Barbado. La jornada continuará con la presentación de un caso de éxito de una startup y distintas intervenciones centradas en el relevo generacional y las oportunidades que ofrece el emprendimiento, así como en las finanzas, la innovación y la seguridad digital, de la mano de Unicaja.

El 10 de noviembre estará especialmente dedicado al emprendimiento y a la formación práctica. Entre las actividades previstas destacan una sesión sobre cómo emprender en Extremadura, un taller práctico titulado 'Crea tu empresa con IA' y la actividad 'Las Maletas Llenas de Ganas'. También se celebrará un concurso interactivo de emprendimiento con Mentimeter, antes de la presentación de resultados y la clausura de las jornadas.

Ese mismo día, dentro de la iniciativa Asecoc Impulsa, tendrá lugar la conferencia de Emilio Duró, titulada 'Vivir con sentido, optimismo y esperanza en tiempos de incertidumbre', a las 20,00 horas en el Hotel Restaurante San Cristóbal de Coria. La jornada concluirá con un cóctel de networking a las 21,45 horas, un espacio pensado para favorecer el encuentro, el intercambio de experiencias y la creación de nuevas oportunidades de colaboración empresarial.

Por otra parte, los días 11, 12 y 13 de noviembre se celebrarán unas jornadas de puertas abiertas en empresas, con el propósito de acercar la realidad empresarial a la ciudadanía y dar a conocer la actividad, el funcionamiento y las oportunidades que ofrecen las empresas del entorno.

El programa se completará los días 12 y 13 de noviembre con dos desayunos empresariales en Circular Fab Coria. El primero, organizado en colaboración con Unicaja, llevará por título 'Protege tu negocio, mejora tus finanzas y prepárate para el futuro'. El segundo abordará una cuestión fundamental para cualquier actividad empresarial: 'Cómo tirar dinero en marketing. Y cómo dejar de hacerlo', impartido por Alex Trapote, de Olygus.

Esta iniciativa está organizada por Asecoc y cuenta con el patrocinio y la colaboración del Ayuntamiento de Coria, la Diputación Provincial de Cáceres y la Cámara de Comercio de Cáceres y Unicaja, según ha informado la asociación empresarial en un comunicado.