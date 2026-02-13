Coria mantiene el nivel 2 de alerta y el desalojo de los vecinos de La Isleta

Crecida del río Alagón a su paso por Coria. - AYUNTAMIENTO DE CORIA

CORIA (CÁCERES), 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Coria continúa este viernes, 13 de febrero, en nivel 2 de alerta debido a la crecida del río Alagón, que obliga asimismo a mantener evacuados a los vecinos de la zona de La Isleta mientras continúan las labores de seguimiento y evaluación de los daños provocados por el temporal.

Ante esta situación, la alcaldesa, Almudena Domingo, ha explicado el trabajo que se viene desarrollando desde el primer momento por parte del equipo de gobierno, los servicios municipales y los organismos competentes para atender las incidencias y evaluar los daños provocados por el temporal y la crecida del Río Alagón a su paso por la localidad.

Así, ha señalado que "desde el minuto cero, el ayuntamiento ha estado sobre el terreno, atendiendo incidencias, evaluando daños y, sobre todo, pensando en las personas que se han visto afectadas por esta situación y han tenido que abandonar sus casas".

En este sentido, la Alcaldesa ha señalado que las valoraciones técnicas de todas las zonas afectadas ya se han realizado y se está ultimando el "informe detallado" que permitirá solicitar ayudas a otras administraciones "si así procede".

Asimismo, ha subrayado que "antes de hablar de cifras o de titulares, este equipo de gobierno ha priorizado estar con los vecinos, escuchar su situación y dar respuesta inmediata a las incidencias más urgentes".

Domingo quiere aclarar que, "en ningún momento", ni el secretario general ni el portavoz del PSOE de Coria se han puesto en contacto con el equipo de gobierno para interesarse por la situación, ofrecer colaboración o conocer de primera mano el trabajo que se estaba realizando. Añade que ha sido ella misma la que se ha puesto en contacto con los socialistas para informarles el pasado jueves, cuando la situación era "más grave".

INFORMES TÉCNICOS

Por otro lado, ha señalado que la Universidad de Salamanca está haciendo un estudio sobre el terreno de los daños causados en la ladera de la Catedral. Además, los técnicos de la Junta de Extremadura también han visitado la localidad para estimar estos daños, mientras que los técnicos municipales han realizado una valoración completa de daños en caminos, la muralla, la catedral y empresas. "En cuanto pase esta situación de lluvias, ayudaremos a los vecinos y empresarios en todo lo que se pueda", ha dicho.

En este sentido, ha avanzado que se informará de todas las ayudas habilitadas desde el Estado para que todos los vecinos puedan solicitarlas tras la declaración de zona gravemente afectada.