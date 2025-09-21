Cortada al tráfico la EX-391 por un incendio forestal en Cuacos de Yuste

El incendio ha sido localizado en el término municipal de la localidad cacereña de Cuacos de Yuste este domingo - GUARDIA CIVIL DE CÁCERES

CÁCERES, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal localizado en la zona cacereña de Cuacos de Yuste ha obligado a cortar la circulación por la carretera EX-391, en la tarde de este domingo.

Declarado el fuego entre la carretera que conecta el monasterio de ese municipio y la localidad de Garganta la Olla, el Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha declarado el nivel 1 de peligrosidad, dada su cercanía a la vía.

En estos momentos, patrullas de la Guardia Civil regulan la circulación en ambos accesos para garantizar la seguridad y evitar el tránsito de vehículos, mientras se desarrollan las labores de extinción, según informa el propio cuerpo.

Hasta la zona se han desplazado efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Cáceres, quienes se unen a las patrullas de Seguridad Ciudadana que ya trabajan en el lugar, con el objetivo de reforzar la seguridad y actuar de forma inmediata ante cualquier riesgo para personas, bienes o animales.

En cuanto a las tareas de combate del fuego, operan en la zona cuatro unidades de bomberos forestales terrestres y dos aéreas --inclusive el Sepei--, así como medios aéreos, un agente del medio natural y un técnico de extinción, según señala la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.