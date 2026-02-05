Cortado el acceso a la pedanía de Gévora (Badajoz), donde el río "continúa subiendo"

BADAJOZ, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha advertido de que el río Gévora "continúa subiendo" y se espera que "no haya tregua" en la tarde de este jueves, a tenor de lo cual ha anunciado que se ha cortado el acceso a la pedanía del mismo nombre.

"El río Gévora continúa subiendo y se espera que no haya tregua esta tarde. Posible corte de la N-523 y EX-209 a su paso por Gévora y Alcazaba", ha señalado el regidor en sus redes sociales, junto con el corte del acceso a la pedanía de Gévora.

El alcalde de la capital pacense también ha hecho hincapié en que se recomienda evitar los desplazamientos por esas zonas, ante la alerta amarilla por viento y lluvia y los efectos del temporal en los ríos del término municipal.