Cotrina advierte de las "graves carencias" en el sistema de Dependencia después de tres años de gobierno de Guardiola

El secretario general del PSOE extremeño, Álvaro Sánchez Cotrina, en la Asamblea Comarcal del PSOE de Zafra - PSOE DE EXTREMADURA

ZAFRA (BADAJOZ), 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha alertado de las "graves carencias" que atraviesa el sistema de atención a la Dependencia en la región tras tres años de gobierno de la 'popular' María Guardiola.

Durante su participación esta tarde en la Asamblea Comarcal del partido en Zafra, Cotrina ha señalado que el "abandono" que sufren los servicios públicos en la región tiene uno de sus ejemplos "más evidentes" en la residencia de mayores José González Barrero de dicha localidad pacense, un centro público con 60 plazas residenciales cuya titularidad corresponde a la Junta de Extremadura y cuya gestión realiza el Ayuntamiento de Zafra.

El secretario general del PSOE extremeño ha recordado, además, que desde la llegada de Guardiola a la Junta la residencia "no" ha recibido mejoras relevantes y continúa acumulando "graves deficiencias". Entre ellas destaca "la avería de uno de los dos ascensores del centro, fuera de servicio desde marzo de 2024".

Una situación que, ha recordado, ha provocado "importantes problemas de movilidad" para los residentes y que, "en varias ocasiones, ha obligado incluso a la intervención de los bomberos cuando el único ascensor operativo también ha sufrido incidencias".

"Resulta indigno que personas mayores con dependencia hayan tenido que permanecer días sin poder salir de sus habitaciones o que los bomberos tengan que acudir para garantizar algo tan básico como desplazarse dentro de la residencia", ha señalado.

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