Cotrina alerta de que la deuda "no deja de crecer" con Guardiola y la situación empieza a recordar a intervención

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE en Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha alertado de que la deuda en la comunidad "no deja de crecer" desde que gobierna la 'popular' María Guardiola, a la que ha pedido --junto a Vox-- que "se tome en serio" la economía de la región.

Además, ha advertido de que las "renuncias presupuestarias" que está aplicando el Ejecutivo autonómico está llevando a un "incumplimiento" en las reglas fiscales que, añade, está llevando también a recordar la etapa "muy negativa" cuando, después de un gobierno del PP en la región que concluyó en 2015, el Ministerio de Hacienda acabó interviniendo las cuentas de la región.

"Esas renuncias presupuestarias nos está llevando a un incumplimiento en las reglas fiscales, y eso nos está llevando también a recordar una muy negativa para Extremadura cuando el presidente Vara toma posesión en el año 2015 y pocos días después de esa toma de posesión se encuentra con un informe del ministerio interviniendo esta comunidad autónoma por parte de Montoro. Ese es el camino que se empieza a transitar por parte de la Junta de Extremadura", ha espetado Sánchez Cotrina.

"Yo no quiero ni acordarme de aquel momento, porque supuso mucho sufrimiento para los extremeños y extremeñas, porque supuso mucho sufrimiento para aquellos que llegábamos al gobierno con la intención de hacer las cosas mejor y tuvimos que adoptar medidas que hicieron que durante un momento muy complicado se tuvieran que tomar medidas que nadie quería para esta región", ha aseverado en declaraciones a los medios este jueves en Mérida.

De este modo lo ha señalado basándose en un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que ha analizado el proyecto de presupuestos de Extremadura para 2027 y prevé el incumplimiento de la regla de gasto nacional en 2026 y 2027, con crecimientos del gasto computable del 6,4 por ciento y el 7,2 por ciento, superiores a los límites establecidos.

"Fuimos capaces de superar esa etapa negativa de la historia de Extremadura y estamos viendo cómo después de tres años de un gobierno popular ya tenemos aquí informes de autoridades independientes que nos están diciendo que la deuda no deja de crecer", ha remarcado al respecto el líder de los socialistas extremeños, que ha pedido al PP y a Vox que "se tomen en serio la economía" de la región y que reconsidere bajadas impositivas a las eléctricas y las rentas más altas.

(((Más información en Europa Press)))