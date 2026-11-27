El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto de campaña, en el recinto ferial Los Berrocales, a 27 de noviembre de 2026, en Plasencia, Cáceres, Extremadura (España). Se trata del penúltimo acto de campaña de Sánchez antes de las elecciones g - Juanma Jiménez - Europa Press

PLASENCIA (CÁCERES), 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha invitado a los ciudadanos a movilizarse el 29N en las urnas contra los que "quieren llevar a otra época", en alusión a la derecha y la ultraderecha, y ha considerado que en España "huele a continuidad" de un gobierno progresista, con Pedro Sánchez al frente.

Al mismo tiempo, ha defendido la importancia de que Pedro Sánchez continúe como presidente del país tras el 29N para una región como Extremadura, teniendo en cuenta que el actual Gobierno central es el que "más y mejor ha tratado" a la comunidad en democracia.

De este modo se ha pronunciado durante un acto electoral celebrado este viernes en Plasencia junto a Pedro Sánchez, para el que ha pedido el voto que le permita seguir al frente del Gobierno dando "alegrías de avance social, de redistribución de la riqueza, de hacer el país más grande", y del que ha valorado que es el único líder nacional que ha visitado Extremadura durante la campaña.

También, y tras destacar que Pedro Sánchez es el "único" líder mundial que "se ha atrevido a decir no a Trump, no al genocidio en Gaza, no a Netanyahu", ha lamentado que el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, se refiriese recientemente a Extremadura --recuerda-- como "una tierra de segunda" cuando, en realidad, "es una tierra de primera".

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