La creación de empresas baja un 11,2% en agosto en Extremadura, con 79 sociedades mercantiles constituidas

MÉRIDA/MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Extremadura ha bajado un 11,2 por ciento en agosto en tasa interanual, con un total 79 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas han sido 16, un 23,1 por ciento más, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A pesar de la caída, se trata del quinto mejor dato de constitución de empresas en un mes de agosto en la región de la serie histórica.

Para la constitución de las 79 empresas creadas el pasado mes de agosto se han suscrito algo más de 1,68 millones de euros, lo que supone un 43,08 por ciento menos que en el mismo mes de hace un año.

De las 16 empresas que han echado el cierre el pasado mes de agosto en Extremadura, 14 lo han hecho voluntariamente y las otras dos por otras causas.

País Vasco (+24,07%) La Rioja (+22,22%) y Andalucía (+18,21%) han sido las que han registrado crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se han situado Asturias, Navarra y Murcia con retrocesos de un 39,37 por ciento, 35,37 por ciento y un 31,19 por ciento, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, La Rioja (+250%), Asturias (+144,44%) y Castilla-La Mancha (+28,57%) han sido las comunidades que más empresas han destruido en tasa interanual, mientras que Baleares, Cantabria y Canarias las que menos, con retrocesos de un 41,1 por ciento, 40 por ciento y un 38,24 por ciento, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que han ampliado capital ha subido un 121,1 por ciento en Extremadura en agosto, hasta las 42 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones ha alcanzado los 8,18 millones de euros, cifra un 42 por ciento inferior a la de agosto del año anterior.

